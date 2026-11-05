Engelli vatandaşların sıfır kilometre otomobil alımlarında yararlandığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinde 2027 yılı üst sınırı belli oldu. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak açıklanmasıyla üst limit 3 milyon 673 bin 706 TL'ye yükselirken, başlangıç fiyatları da netlik kazandı.

Otomotiv sektöründe sıfır kilometre araç almak isteyenleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Engelli vatandaşların hak sahibi olarak yararlandığı ÖTV muafiyeti uygulamasında 2027 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranları ve üst sınırlar netleşti. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda uygulanan yüzde 27,83 oranındaki yeniden değerleme ile birlikte, daha önce 2 milyon 873 bin 900 lira olan üst limit yaklaşık 800 bin liralık bir artışla 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseltildi. Bu artışla birlikte muafiyet kapsamında tercih edilebilecek geniş bir araç yelpazesi yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

Mevzuata göre, 2027 yılında ÖTV muafiyetinden faydalanılarak satın alınacak binek otomobillerin vergiler dahil satış bedelinin belirlenen 3 milyon 673 bin 706 TL sınırını aşmaması şartı aranıyor. Bunun yanı sıra, araçlarda en az yüzde 40 yerlilik şartı gibi yasal kriterlerin de karşılanması gerekiyor. Yalnızca fiyat sınırının altında kalmak, aracın muafiyet kapsamına girmesi için tek başına yeterli olmuyor.

Kimler ÖTV Muafiyetinden Yararlanabilir?

Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ÖTV muafiyetinden kimlerin faydalanabileceği net bir şekilde belirlenmiştir:

Yüzde 90 ve üzerinde engellilik oranına sahip olan vatandaşlar, belirlenen üst limit şartları dahilinde ÖTV ödemeden sıfır araç satın alabiliyor.

Ortopedik engeli yüzde 40 ve üzerinde olup, bu engeli nedeniyle doğrudan sürücü belgesi alamayan vatandaşlar da gerekli tıbbi ve resmi koşulları sağlamaları durumunda muafiyetten yararlanma hakkına sahip oluyor.

Özel tertibat gerektiren diğer hak sahipleri için de ilgili mevzuattaki özel koşullar geçerliliğini koruyor.

2027 Yılında ÖTV Muafiyetli Güncel Otomobil Fiyatları

Sınırın yükselmesiyle birlikte otomobil markaları da güncellenen muafiyetli fiyat listelerini paylaşmaya başladı. Açıklanan rakamlara göre,Fiat Egea serisi kampanyalı muafiyetli fiyatlarıyla listede en uygun seçenek olarak öne çıkıyor. Egea Sedan Easy 1.6 MultiJet manuel versiyonunun fiyatı 849 bin 100 TL'den başlıyor.

Popüler modellere ait öne çıkan bazı ÖTV muafiyetli fiyat seçenekleri şu şekildedir:

Marka ve Model Versiyon ÖTV Muafiyetli Fiyat Fiat Egea Easy Manuel 849.100 TL Fiat Egea Easy Otomatik 989.100 TL Fiat Egea Urban Manuel 906.200 TL Fiat Egea Lounge Manuel 949.100 TL Toyota Corolla Vision Plus 1.097.006 TL Toyota Corolla Dream 1.199.784 TL Toyota C-HR Hybrid Flame 1.353.905 TL Renault Clio Evolution Plus 1.176.429 TL Renault Duster Evolution Eco-G 1.198.929 TL Renault Megane Touch 1.183.500 TL

Güncellenen bu liste ile birlikte hak sahipleri, belirlenen tavan fiyat bütçesi içerisinde sedan, SUV ve hibrit motor seçeneklerine sahip birçok farklı modeli inceleme ve tercih etme imkanına kavuşuyor.