Dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden Pep Guardiola hakkında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınına göre Manchester United'ın Mauricio Pochettino'yu göreve getirmesi halinde ABD Futbol Federasyonu, milli takımın başına Guardiola'yı getirmek için harekete geçecek. İspanyol çalıştırıcının Amerika'da yaşamaya sıcak bakması bu dev hamleyi güçlendiriyor.

Modern futbol tarihinin en ikonik ve en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Pep Guardiola'nın kariyerindeki bir sonraki durağı, spor kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yarattı. Kulüp düzeyinde kazanılabilecek tüm kupaları defalarca müzesine götüren İspanyol futbol adamının, sürpriz bir kararla uluslararası arenaya geçiş yapabileceği öne sürüldü. Dünya spor basınının en güvenilir kaynaklarından biri olan The Athletic tarafından servis edilen özel habere göre, ABD Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü koltuğu için Pep Guardiola'yı bir numaralı hedef olarak belirledi.

Manchester United ve Mauricio Pochettino Detayı Kilidi Açabilir

Bu sansasyonel iddianın gerçekleşmesi ise Premier Lig cephesinde yaşanacak kritik bir teknik direktör değişikliğine bağlı görünüyor. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester United'ın, takımın başına mevcut ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'yu getirmek için girişimlerde bulunduğu biliniyor. Eğer Kırmızı Şeytanlar Arjantinli çalıştırıcıyla anlaşma sağlar ve Pochettino İngiltere'ye geri dönerse, ABD Milli Takımı'nda boşalacak teknik direktörlük koltuğu için federasyon yetkilileri hiç vakit kaybetmeden Pep Guardiola'nın kapısını çalacak.

Kariyerinde üç UEFA Şampiyonlar Ligi, altı Premier Lig, üç La Liga ve üç Bundesliga şampiyonluğu gibi ulaşılması güç başarılar bulunan Guardiola'yı milli takım seviyesinde görev yapmaya ikna etmek isteyen Amerikalı yöneticilerin, İspanyol hocaya son derece kapsamlı ve cazip bir proje sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

İtalya Milli Takımı'nın Teklifini Geri Çevirmişti

Pep Guardiola'nın ismi daha önce de farklı milli takımlarla anılmış ancak İspanyol teknik adam dinlenmeyi tercih etmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, bu yılın başlarında İtalya Milli Takımı'ndan gelen resmi teknik direktörlük teklifini nazikçe reddetmişti. O dönem İtalyan basınına konuşan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte süreci şu sözlerle özetlemişti: "Pep bize karşı son derece dürüsttü. Kısmen ailevi nedenlerden ötürü futbola bir süre ara verdiğini söyledi ancak yeniden bir milli takımda görev alacak olsaydı, bunu bizimle yapacağını ifade etmişti." Bu açıklamaya rağmen ABD cephesinin ısrarcı tutumu ve sunduğu özel yaşam koşulları, dengeleri değiştirebilecek güçte görülüyor.

Guardiola'nın Amerika Tutkusu ve New York Geçmişi

ABD Futbol Federasyonu'nun bu dev hamlede elini güçlendiren en önemli faktör ise Pep Guardiola'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne olan özel ilgisi. Geçmiş yıllarda da federasyon yetkilileriyle çeşitli temaslarda bulunduğu bilinen deneyimli teknik adam, uzun süredir Amerika'da çalışma ve yaşama fikrine oldukça sıcak bakıyor.

İspanyol futbol adamı, 2012 yılında efsaneleştiği Barcelona'dan ayrıldıktan sonra futbola verdiği bir yıllık ara dönemde ailesiyle birlikte New York'a yerleşmişti. Central Park yakınlarındaki dairesinde Avrupa futbolunun yoğun baskısından ve medya ilgisinden uzak, son derece huzurlu bir dönem geçiren Guardiola'nın, bu yaşam tarzını yeniden deneyimlemek istediği konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde Manchester United ile Mauricio Pochettino arasındaki görüşmelerin neticelenmesiyle birlikte, dünya futbolunu sarsacak Guardiola hamlesinin de resmiyet kazanıp kazanmayacağı belli olacak.