Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Farkındalık ve Aile Okulu eğitim seminerleri Hüma Sultan Hanımevinde başladı. Kadınların kişisel gelişimine katkı sunmak ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen bu kapsamlı program, 2 Kasım ile 19 Ocak tarihleri arasında farklı merkezlerde devam edecek.

Pursaklar Belediyesi, kadınların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak, aile içi iletişimi güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel Farkındalık ve Aile Okulu etkinlikleri kapsamında eğitim seminerleri, Hüma Sultan Hanım Evi'nde büyük bir ilgiyle başladı. İlçe genelindeki kadınların yoğun katılım gösterdiği bu anlamlı program, aile kurumunun sağlam temeller üzerine kurulmasını ve bireylerin bilinçlenmesini hedefliyor.

Toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin güçlendirilmesi yönünde atılan bu adım, yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birini oluştururken, ilçe sakinlerinden de tam not alıyor.

Aile Yapısının Güçlendirilmesine ve Bilinçlenmeye Yönelik Güçlü Adım

Pursaklar Belediyesi tarafından organize edilen 3. Farkındalık ve Aile Okulu eğitim programında, aile kurumunun güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişim kültürünün toplum geneline yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Katılımcıların günlük yaşamlarında karşılaştıkları çeşitli zorluklar ve konulara ilişkin yüksek bir bilinç ve farkındalık kazanması sağlanıyor. Eğitim seminerleri sayesinde kadınların bilgi ve deneyimlerini geliştirerek, hem aile yaşamında hem de toplumsal hayatta daha bilinçli, aktif ve etkin bir rol üstlenmelerine büyük bir katkı sunuluyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen oturumlar, katılımcıların kişisel gelişim yolculuklarına ışık tutarken, aile içi huzurun artmasına da zemin hazırlıyor.

Eğitimler Hangi Merkezlerde ve Ne Zaman Düzenlenecek?

Kadınların sosyal hayattaki rollerini güçlendiren ve aile içi bağları kuvvetlendiren bu kapsamlı eğitim maratonu, sadece tek bir merkezle sınırlı kalmıyor. Hüma Sultan Hanımevi, Hayme Ana Hanımevi ve Gülbahar Hatun Hanımevi olmak üzere birden fazla merkezde eş zamanlı olarak yürütülüyor. 3. Farkındalık ve Aile Okulu eğitim seminerleri, 2 Kasım ile 19 Ocak tarihleri arasında aralıksız olarak devam edecek. Programın işleyiş takvimine göre eğitimler, haftanın belirli günlerinde yani Pazartesi ve Salı günleri farklı konu başlıkları ve zengin içeriklerle katılımcılarla buluşmayı sürdürecek. Bu geniş zaman dilimi, dileyen tüm kadınların eğitimlerden en verimli şekilde yararlanmasına olanak tanıyor.

Pursaklar'da Sosyal Belediyeciliğin Kadın Odaklı Yansımaları

Pursaklar Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür eğitim projeleri, ilçe sakinlerinin sosyal yaşam kalitesini doğrudan artırıyor. Hanımevleri çatısı altında düzenlenen bu etkinlikler, kadınların bir araya gelerek sosyalleşmesine, yeni bilgiler öğrenmesine ve ortak deneyimler paylaşmasına zemin hazırlıyor. Aile Okulu projesine gösterilen yoğun ilgi, Pursaklar halkının eğitime, kişisel gelişime ve toplumsal farkındalığa verdiği değerin de açık bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Programın ilerleyen haftalarında farklı uzmanların katılımıyla ele alınacak konu başlıkları, katılımcıların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlara karşı rehber niteliği taşımaya devam edecek ve projenin etkisini artıracaktır.