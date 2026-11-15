Real Madrid’de teknik direktör Jose Mourinho’nun vazgeçilmez isimleri arasına giren Arda Güler’in yeni sözleşme şartları ortaya çıktı. İspanyol basını, yıllık 6 milyon 250 bin euro kazanan milli yıldıza eflatun-beyazlı yönetimin yıllık 8 milyon euro maaş teklif ettiğini yazdı. Arda, bu zamla takım içi maaş sıralamasında iki ismi geride bırakacak.

İspanya La Liga devi Real Madrid’de bu sezon sergilediği üstün performansla tüm Avrupa futbol kamuoyunun hayranlığını kazanan Arda Güler, kulüp yönetimi tarafından ödüllendiriliyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun göreve gelmesinin ardından oyun kurgusunun en kilit parçalarından biri haline dönüşen ve ilk 11’deki yerini sağlamlaştıran milli futbolcu, başta Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmişti. Yıldız oyuncusunu elinden kaçırmak istemeyen eflatun-beyazlı yönetimin, Arda Güler ile vardığı yeni sözleşme anlaşmasının mali detayları İspanyol basınına sızdı.

14 Maçta 11 Gollük Olağanüstü Katkı

Genç yaşına rağmen saha içindeki olgunluğu, oyun görüşü ve bitiriciliğiyle İspanya’da manşetleri süsleyen Arda Güler, bu sezon istatistikleriyle de göz kamaştırıyor. Hem İspanya La Liga hem de UEFA Şampiyonlar Ligi kulvarlarında toplam 14 resmi karşılaşmada forma giyen milli yıldız, bu süreçte rakip filelere 4 gol gönderirken takım arkadaşlarına da 7 asist yaparak toplamda 11 gollük muazzam bir skor katkısı üretti.

Yeni Maaşı Yıllık 8 Milyon Euro Olacak

Real Madrid yönetiminin daha önce 5 yıllık yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı Arda Güler’in kazanacağı yeni ücret İspanyol medyası tarafından duyuruldu. El Debate gazetesinde yer alan özel habere göre; mevcut kontratında bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin euro kazanan 21 yaşındaki milli futbolcuya, kulüp tarafından yıllık 8 milyon euro net maaş önerildi.

Maaş Skalasındaki İki Takım Arkadaşını Geride Bırakacak

Arda Güler’in eflatun-beyazlı yönetimin masaya koyduğu bu cazip teklife resmi imzayı atması halinde mevcut ücretine tam yüzde 28 oranında zam yapılmış olacak. Bu artışla birlikte milli oyuncu, Real Madrid’in takım içi maaş hiyerarşisinde de önemli bir basamak atlayacak. Arda Güler, yeni maaşıyla birlikte eflatun-beyazlı kadroda yer alan Raul Asencio (6 milyon 250 bin euro) ve Brahim Diaz’ı (7 milyon 290 bin euro) geride bırakarak maaş listesinde üst sıralara tırmanacak.

Real Madrid Kadrosunun Güncel Maaş Listesi

Spor finansmanı platformu Capology verilerine göre, Real Madrid’de bu sezon futbolculara ödenen yıllık brüt maaş sıralaması ise şöyle şekilleniyor: