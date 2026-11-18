Otomotiv dünyasının zirvesindeki yerini koruyan ve sunduğu kişiselleştirme imkanlarıyla lüks tanımını değiştiren Rolls-Royce, tanıttığı ultra lüks tavla setiyle koleksiyonerlerin dikkatini bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. İnsanlık tarihinin en köklü masa oyunlarından biri olan tavlayı modern mühendislik ve markanın ünlü Bespoke dünyasının en seçkin malzemeleriyle buluşturan bu özel setin tanıtılmasıyla birlikte, en çok merak edilen konuların başında ürünün fiyat etiketi geldi. Ancak şirketin geleneksel lüks pazarlama stratejilerine uygun olarak, bu özel sanat eseri niteliğindeki set için sabit veya halka açık resmi bir fiyat bilgisi paylaşılmadı.

Rolls-Royce yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, bu özel tavla setinin standart bir seri üretim ürünü olmadığı, tamamen müşterilerin kişisel zevklerine, istedikleri deri renklerine ve ahşap kaplama tercihlerine göre özel sipariş üzerine üretildiği vurgulandı. Markanın kişiye özel üretim felsefesi gereği, her bir setin maliyeti ve dolayısıyla fiyatı tercih edilen nadide malzemelere, özel deri tonlarına ve kişiselleştirme detaylarına göre değişkenlik gösteriyor. Otomotiv sektöründeki en pahalı ve prestijli özelleştirme seçeneklerini sunan markanın, bu tavla seti için de son derece yüksek bir fiyatlandırma politikası izlediği ve rakamın ancak özel showroomlar veya Private Office butikleri üzerinden verilen kişisel tekliflerle netleştiği biliniyor.

Bir yıldan uzun süren titiz bir geliştirme ve prototip sürecinin ardından ortaya çıkan bu benzersiz setin üretim detayları da fiyatının neden oldukça yüksek seviyelerde olacağını açıkça gözler önüne seriyor. Tek parça alüminyum bloktan hassas işçilikle üretilen ve el ile parlatıldıktan sonra anodize edilen özel mekanik menteşeler, her an dik konumda kalabilen kendiliğinden dengelenen Spirit of Ecstasy figürü ve mekanizmanın ağırlığını taşıyabilecek dayanıklılıktaki masif Amerikan cevizinden üretilen gövde mühendislik harikası olarak dikkat çekiyor. Yüzeyde kullanılan 55 derecelik açıyla simetrik damar eşleşmesi tekniği, antik Mezopotamya'dan ilham alan Sunset ve Sunrise tonlarındaki doğal dokulu deriler ve boksit cevheriyle zenginleştirilmiş nehir taşı formundaki pullar üstün işçiliğin sınırlarını zorluyor.

Otomobil tarihindeki ilk özel örneklerden biri olan 1938 model Wraith'in arka yolcu bölümüne entegre edilen tavla tahtasından ilham alınarak hayata geçirilen bu özel koleksiyon parçası, halihazırda Rolls-Royce sahibi olan veya markanın ultra lüks yaşam tarzı ürünlerine ilgi duyan koleksiyonerler için özel olarak hazırlandı. Resmi bir etiket fiyatı bulunmasa da, markanın sunduğu diğer Bespoke aksesuar ve koleksiyon ürünlerinin fiyat aralıkları göz önüne alındığında, bu tavla setinin küçük bir servet değerinde olduğu ve sipariş vermek isteyen müşterilerin özel bir bütçeyi gözden çıkarması gerektiği net bir şekilde anlaşılıyor.