Fenerbahçe’nin başarılı yıldız golcüsü Romelu Lukaku, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımla Belçika Milli Takımı kariyerini resmen noktaladığını açıkladı. On altı yıllık uzun milli forma macerasında birbirinden özel anlar yaşayan tecrübeli futbolcu, ülkesini büyük dev organizasyonlarda başarıyla temsil etmenin gururunu yaşayarak taraftarlara ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Süper Lig'de ve transfer gündeminde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku, futbol dünyasını sarsan çok önemli bir karara imza attı. Kulüp düzeyindeki kariyerine odaklanmak istediğini belirten deneyimli futbolcu, uluslararası alandaki milli takım serüvenine resmi olarak veda ettiğini açıkladı. Bu beklenmedik karar, hem Türkiye'de hem de Avrupa spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, taraftarlar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Otuz üç yaşındaki başarılı futbolcu, milli forma altında geçirdiği 16 uzun yılı geride bırakarak bu kararı aldığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Paylaşımında milli takımda forma giydiği süre boyunca tarifsiz duygular yaşadığını vurgulayan golcü oyuncu, sahadaki mücadelesi boyunca ülkesi adına her zaman en üst düzeyde performans sergilemeye çalıştığını ifade etti. Bu uzun yolculuğun kendisi için eşsiz bir deneyim olduğunu belirten yıldız isim, geride bıraktığı anıların her zaman kalbinde özel bir yerde duracağını dile getirdi.

Belçika Milli Takımı ile dünya sahnelerinde unutulmaz başarılara imza atan Romelu Lukaku, kariyeri boyunca 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası gibi futbolun en prestijli organizasyonlarında boy gösterdi. Milli formayla çıktığı her maçta büyük bir fedakarlıkla ter döken tecrübeli isim, bu dev turnuvalarda ülkesini gururla temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Bu büyük organizasyonların kendisinde bıraktığı izlerin ömür boyu silinmeyeceğini belirten golcü oyuncu, milli armanın altındaki her anın kıymetini bildiğini vurguladı.

Paylaşımında geçmişteki takım arkadaşlarına ve antrenörlerine de ayrı bir parantez açan başarılı futbolcu, birlikte çalıştığı herkese derin bir şükran duyduğunu dile getirdi. Oynadığı her dönemde harika takım arkadaşlarıyla sahayı paylaştığını belirten golcü oyuncu, kendisini her zaman zorlayan ve takıma en üst düzeyde katkı sağlaması için güven aşılayan tüm teknik direktörlerine ayrı ayrı teşekkür etti. Birlikte kazanılan zaferlerin kendisini çok daha güçlü bir sporcu haline getirdiğini ifade etti.

Belçikalı futbolseverlerin zor günlerde bile takımlarına gösterdiği sarsılmaz desteğe değinen deneyimli golcü, taraftarların her zaman arkalarında durduğunu belirtti. Ülkesini uluslararası alanda temsil etmenin onurunu ve gururunu yaşadığını söyleyen yıldız isim, bu noktada karar almaktan dolayı son derece huzurlu olduğunu yineledi. Kariyerinin bu safhasında milli takım dönemini kapatmanın doğru bir zamanlama olduğunu ifade eden futbolcu, bundan sonraki süreçte tamamen Fenerbahçe'deki başarılara odaklanacağının sinyallerini verdi.

Fenerbahçe camiası ve taraftarları da yıldız oyuncunun aldığı bu karar sonrasında destek mesajları yayınladı. Kulüp düzeyindeki hedeflerine daha büyük bir konsantrasyonla devam edecek olan tecrübeli golcünün, milli takım yorgunluğundan kurtularak performansını daha da yukarıya taşıması bekleniyor. Teknik heyet de oyuncunun tamamen kulüp başarısına odaklanacak olmasından duyduğu memnuniyeti gizlemiyor.