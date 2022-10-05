En İyi Muhasebe ve E-Ticaret Programı: Neytek Yazılım...

Neytek Muhasebe Programı nedir? Neytek Muhasebe Programı ülkemizde ticaretle uğraşan büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayacak düzeyde ve Türk mühendisleri tarafından piyasanın taleplerine uygun olarak tasarlanmış ve beklentilere göre menüler sunan yapıda geliştirilmiş bir ticari platformdur.

Neden Neytek Muhasebe Programı?

Ülkemizde kullanılan mevcut yazılımlar maalesef günümüz ihtiyacını karşılayamamaktadır. Özellikle dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi nedeni ile ticaretin yönü dijitalleşmeye doğru yönelmiştir. Neytek Muhasebe Programı gerek muhasebede gerekse e-ticaret pazaryerlerinde kullanıcılarının personel ve zaman yükünü oldukça hafifletmektedir.

Peki diğer yazılımlardan ayrıcalığınız nedir?

Web tabanlı yazılım olması sebebiyle exe tabanlı programlara göre kurulum gerektirmemektedir. Eş zamanlı güncellenebilmekte ve bu sayede teknik desteğe ihtiyaç duymamaktadır. Neytek Muhasebe Programı sadeleştirilmiş menülerle teknolojiden çekinen işletmelerin ticari yönden hızla gelişmesini sağlamaktadır.

Yazılımın ilk günüden bugüne kadar ilerlediğiniz yol hakkında bilgi alabilir miyiz?

Yazılımımıza ilk 2017 yılında 4 kişilik yazılım mühendis kadrosu ile start verdik.

Düşleyin gerçekleştirelim diyerek ekibimizle geliştirdiğimiz bu yazılım şu anda öyle bir hale gelmiştir ki; ön muhasebe, resmi muhasebe , e-fatura, e-defter, taksitli satış, perakende satış, e-ticaret, raporlama, dashboard, görev yönetimi, sevkiyat planlama, karma ürün takibi, hızlı üretim, online banka ekstresi, B2B, B2C vb modüller tek çatıda ve tek ekranda toplanmıştır.

İlerleyen zaman dilimlerinde hem yazılım ekibini hem de teknik destek ekibini genişleterek kurumsal bir yazılım firması haline geldik. 2020 yılının ilk çeyreğinde son testleri ve güvenlik aşamalarını tamamlayarak yazılım piyasasında ismimizi duyurmaya başladık. Şu anki mevcutta 300 e yakın firmaya hizmet vermekteyiz.

Ayrıyız farklıyız diyorsunuz örneklendirebilir misiniz?

Hep tek ekran tek çatı diyoruz. Size bir örnek vermek gerekirse;

Tahsilat ve ödeme işlemleri için diğer yazılımlarda farklı bölümlere girmek gerekiyor. Neytek Muhasebe Programında ise tek bir finans işlem fişi ile tahsilat, ödeme, çek senet işlemleri yapılabilmektedir.

E-pazaryerlerinde ise, finans süreçleri ihtiyaç duyulan e-ticaret pazaryerleri ile bütünleşik olarak yönetilebilmektedir. Böylelikle tüm pazaryerlerindeki siparişler yönetilebilir, faturalandırılabilir, kargo süreçleri takip edebilir. Farklı pazaryerlerindeki ürün ya da ürünlerin fiyatlandırma işlemleri gerçekleştirebilir.

Destek ekiplerimize müşterilerimizin istediği saatte ulaşılabilir olduğunu da ayrıca belirtmek isteriz. Gelen talepler yazılım ekibimiz tarafından değerlendirilip uygulamaya geçirilmektedir.

Hep tek ekran tek çatı bu ne sağlamakta peki?

En başında her modül için ödenecek olan maliyet ortadan kalkmıştır. İşletmenin maliyet yükünü azaltmanın yanı sıra personellerin karmaşık işlemlerde bocalayıp durmasını ortadan kaldırmıştır. Personelleri tek ekranda tüm ticari işlemleri yapabilir duruma getirmiştir.

Hangi sektörlerde varsınız?

Yol arkadaşlığı yaptığımız müşterilimiz değişik sektörlerde hizmet vermektedir. PC donanım firmasından mobilya zinciri mağazalarına kadar, e-ticaret işletmesinden araç satış yapan işletmelere kadar uzanmaktadır hizmetimiz. Kısacası ister üretin ister satış yapın Neytek Muhasebe Programı ile yanınızdayız.

Son olarak ne söylemek istersiniz

Sadeleştirilmiş, kolay anlaşılır Neytek Muhasebe Programımızla ve kaliteli hizmetimizle rakiplerimiz arasında hatırı sayılır bir yer almaya başladık. Müşteri potansiyelimiz gün geçtikçe artmaktadır. %100 yerli ve web tabanlı bir yazılımla piyasada yer almaktan gurur duyuyoruz.