Yurtdışı Eğitim Hakkında Sıkça Sorulan 15 Soru ve Cevap

Yurtdışı Eğitim konusunda insanların sürekli internet ve sosyal medya üzerinde araştırdığı ve merak ettiği konuları Haberler Ankara olarak uzmanına sorduk. Bu röportajda Yurtdışı eğitim nedir, neden Yurtdışında üniversite okumalıyız, faydaları ve zararları nelerdir. Tüm merak edilen konuları sizler için Dr. Kenan Taşcı'ya sorduk. Umarım faydalı olur.

1. Neden yurtdışında üniversite okunmalı?

Her yıl yurtdışında eğitim alan öğrencilerin müthiş değişiklikler yaşadığına şahit oluyoruz. Tabi öğrencilerin kat ettikleri yolları ve kendilerini nasıl geliştirdiklerini görmek her zaman bizi mutlu ediyor.

Her şeyden önce yurtdışında eğitim alan bir öğrencide çok olumlu bir vizyon değişikliği gerçekleşiyor. Hiçbir neden için olmasa bile yurtdışında eğitimin bu vizyon değişikliğine değecek bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin bu sayede farklı bakış açıları yakalaması ve mesleki bilgi ve birikimine bunu yansıtması tabi hayatının her aşamasına olumlu katkı sağlıyor.

Gelişmiş ülkelere baktığımızda oradaki öğrencilerin büyük bir kısmının ya lisans ya master ya da dil öğrenmek için mutlaka kendi ülkelerinin dışına gittiklerini görüyoruz. Bu öğrenciler kendi ülkelerinde eğitim kalitesi olarak çok iyi bir eğitim alabilecek durumdayken neden başka ülkeleri tercih ediyorlar?

Yurtdışına çok sık giden ve birçok üniversiteyi ziyaret eden bir kişi olarak şunu görüyorum ki, yurtdışında birçok gelişmiş ülkeden gelip diğer ülkelerde okuyan öğrenciler kendilerini daha fazla geliştirmek ve dünya vizyonu kazanmak için oraya gidiyorlar. Her geçen yıl Türkiye’deki öğrencilerin de yurtdışında okumayı üniversiteyi kazanamamanın bir alternatifi olmaktan çok yeni bir dünya vizyonu edinmeye çalıştıklarını görüyorum.

Öğrenciler ayrıca dil eğitimi alırken yurtdışına gittiklerinde bolca pratik yapma imkanı buluyorlar ve böylelikle daha hızlı ve kalıcı bir öğrenme süreci geçiriyorlar. Ayrıca yabancı bir ülkenin kültürünü, insani ilişkilerini, ticaretini ve farklı mesleki uygulamalarını öğrenmek öğrencilerin akademik ve sosyal bilgisini artırıyor ve daha da önemlisi bunları tecrübe ederek ve yaşayarak öğreniyorlar.

2. Yurtdışında ülke seçimi yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

Aslında öğrencilerin ülke seçiminden çok ideallerinin ne olduğunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğrencilerin eğitim gördüğü üniversitenin veya dil okulunun onların ideallerine olan katkısını daha çok önemsiyorum. Dünya üzerinde birçok ülkede öğrencilerin hedeflerine uygun farklı eğitim alternatifleri bulunmaktadır.

İşte burada öğrencileri bu alternatifler arasından doğru yönlendirecek bir danışmanla hareket etmeleri onların karar alma süreçlerini kolaylaştıracaktır. Bu noktada Life Yurtdışı Eğitim olarak biz yönlendirme yapmadan önce öğrencileri iyi tanımaya ve onların beklentilerini iyi anlamaya çalışıyoruz. Tabi ailelerin beklentileri ve bütçe düzeyleri de dikkate aldığımız önemli diğer unsurlar.

Birkaç örnek vermek gerekirse, örneğin öğrenci sanat alanında iyi bir eğitim alıp bu alanda kendini geliştirmek istiyorsa ülke odaklı değil üniversite odaklı bakmak gerekiyor. Çünkü sanat alanında dünyada çok farklı spesifik özelliklere sahip üniversiteler var. Bu üniversitelerde öğrenci, ideallerine daha uygun bir eğitim alabilir. Ya da tıp okumak isteyen bir öğrenci için YÖK denkliği önemlidir ve kaliteli bir eğitim almak istiyordur. Bu konuda Avrupa ülkelerini tercih etmesi daha realist bir yaklaşım olacaktır. Tabi ülke alternatiflerini belirledikten sonra ailenin bütçesini, öğrencinin gittiği ülkede nasıl bir yaşam tarzı beklediği ve nasıl bir danışmanlık desteği almak istediği gibi konuları da dikkate alarak doğru bir seçim yapmak gerekiyor.

Öğrencilerimizin seçimlerine katkı sağlamak ve onlara eğitim süresince iyi bir danışmanlık desteği vermek elbette bizim için önemli ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren bir durum. Kendi araştırmalarıyla veya bilinçsiz danışmanlarla hareket ederek seçim yapan ve daha sonrasında da harcadığı zamanın ve tabi yaptığı harcamaların boşa gittiğini gören öğrenciler büyük hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Biz burada öğrencilerin karşılaşabileceği sonuçları doğru ve gerçekçi bir şekilde onlara aktararak destek olmaya çalışıyoruz.

3. Yurtdışında üniversite eğitimi ne kadar sürmektedir?

Yurtdışında üniversite eğitimi seçim yapılan ülkeye ve bölüme göre değişiklik göstermektedir. Türkiye’de 4 yıl olan birçok bölüm Avrupa’da 3 yıl sürmekte ve YÖK tarafından ise 4 yıllık fakülte denkliği almaktadır. Bazı bölümler ise Türkiye’deki eğitim süresi ile aynı sürede tamamlanmaktadır.

4. Yurtdışı Üniversite başvuruları ne zaman yapılmalı?

Yurtdışı üniversite başvuruları genel olarak Temmuz ayının ortalarına kadar sınırlı kontenjanla yapılıyor. Başvuru sürelerinin son günlerini bekleyen adaylar kontenjanın dolması nedeniyle kayıt yatıramayabilirler. Bazı bölümlerde başvuru süreleri daha uzun tutulabilmekte veya süreler uzatılabilmektedir. Her durumda ne kadar erken başvuru yapılırsa hem erken kayıt avantajlarından faydalanılır hem de vize başvurularının zaman aldığını düşünerek gecikme yaşanmamış olur. Ayrıca erken kayıtlarda öğrenciler için yurt alternatiflerinin daha fazla olduğu unutulmamalıdır.

5. Yurtdışında hangi bölümü okumalıyım?

Ülke seçiminde olduğu gibi bölüm tercihlerinde de öğrencilerin idealleri ve akademik durumuna göre bir yönlendirme yapmanın en doğru yaklaşım olacağını düşünüyorum. Bu anlamda öğrenciyi her yönüyle iyi analiz etmek ve onların yeterliliklerine en uygun tercihte bulunmaya çalışıyoruz. Elbette bunu yaparken akademik bilgi ve birikimi olan bir ekip olması gerekiyor ve biz de Life Yurtdışı Eğitim bünyesinde, hem Türkiye hem de yurtdışındaki ofislerimizde, akademik tecrübesi olan arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Çalışma ekibimiz lisans, yüksek lisans, doktora veya dil okulunu yurtdışında tamamlamış ve alanında uzmanlaşmış olan arkadaşlardan oluşmakta olup öğrencilerimize en doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz.

Bu nedenle bize gelen öğrencilerimizin ilk önce ne istediği ve hangi yeteneklerinin olduğunu ölçerek başlıyoruz danışmanlığımıza. Tabi ki üniversite bölüm ücretlerini karşılayacak düzeyde bir bütçenin olması önemli ama öğrenciye uygun bir eğitim alınması gerektiğini daha çok önemsiyoruz. Önemli olan danışmanların şahsi bölüm tavsiyeleri değil öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine en uygun tavsiyelerin yapılmasıdır.

6. Yurtdışında üniversite fiyatları ne kadar?

Yurtdışında fiyat yönüyle çok farklı alternatifler var. Bu alternatifler ülkeye, üniversiteye ve bölüme göre değişmekle birlikte burslu veya ücretsiz okuyabileceğiniz yerler bulunduğu gibi Türkiye’deki bir özel üniversitenin fiyatlarının altında veya daha da üstünde olan üniversiteler de bulunuyor.

Burada fiyatı belirleyen etkenler öğrencinin ve ailesinin beklentileri ve ailenin bütçe düzeyi olduğunu söylemek mümkün.

7. Yurtdışında eğitim için hangi ülkeleri tavsiye edersiniz?

Ülke seçiminde üniversite ve dil okullarının yıllık ücretleri, o ülkedeki konaklama ve yeme-içme giderleri, YÖK denkliği, ülkenin gelişmişlik düzeyi, insani ilişkiler gibi kriterler ön plana çıkmaktadır.

Günümüzde başta Polonya olmak üzere Orta Avrupa ülkelerinin diğer ülkelere göre çok daha avantajlı olduğu için daha çok talep edildiğini görüyoruz. Polonya’nın daha fazla ön planda olmasının nedenleri; daha ekonomik eğitim ücretlerinin olması, konaklama ve yeme-içme harcamalarının daha uygun olması, Schengen ülkesi olmasından dolayı diğer AB ülkelerine rahatça gidilebilmesi, üniversitelerin YÖK tarafından tanınması ve YÖK’ün Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) Bologna süreci ile birlikte dahil olmasından dolayı uyumlu bir kredi sisteminin olması ve Polonya’da Türklerin seviliyor olması gibi bir çok neden sayılabilir.

Bu nedenlerle Polonya en çok öğrenci gönderdiğimiz ve en çok memnuniyetin olduğu ülkedir.

Almanya’nın da Türklerin yoğun bir nüfusa sahip olmasından ve Almanca hazırlık yılından sonraki yıllarda ücretsiz üniversitelerin olmasından dolayı talep edildiği görülüyor. Ancak Almanya’nın Türkiye’den gelecek olan öğrencileri kısıtlamaya yönelik uygulamaları talep oranını da sınırlamaktadır. Şöyle ki, Almanya’da okumak istediğiniz bölüm için üniversitelerden kabul almanın ön koşulu Türkiye’deki OSYM sınavından başarılı olarak Almanya’da kabul almak istediğiniz bölüme eşdeğer bir bölümü kazanmış olmak gerekiyor. Ayrıca vize başvurunuzda en az A2 veya B1 düzeyinde Almanca bilmeniz gerekiyor ve başvuru sahibinin banka hesabında blokeli olarak yaklaşık 10 Bin Euro bulundurması gerekiyor. Bu ve bunun gibi zorlayıcı nedenler Almanya’da üniversite başvurularına olan talepleri azaltıyor.

İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkeler de üniversite eğitiminde talep edilen ülkeler arasında. Ancak üniversite ve sosyal yaşam ücretlerinin yüksek olmasından dolayı talep yoğunluğu daha uygun ülkelere doğru kaymıştır.

8. Yurtdışında üniversitelerin YÖK denkliği nedir?

Öncelikle YÖK’ün bir üniversiteyi tanıması ile üniversite diplomasına verilen denklik konusunu birbirinden ayırmak gerekiyor. YÖK’ün 30261 sayılı “Yurrtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliği” kapsamında bu hususlara açıklık getirilmiştir. YÖK söz konusu yönetmeliğe uygun kriterlere sahip bir üniversiteyi tanıması halinde o üniversiteden mezun olan bir öğrencinin de denklik alması kesinleşmiş olmaz.

Denklik için öğrencinin devam durumu ve öğrencinin aldığı kredi ve kazanımlar açısından Türk Yüksek Öğretim Sisteminde yer alan programa ve derecelere eş değer olup olmadığı gibi öğrenci özelinde daha spesifik unsurları da göz önünde bulundurarak öğrencinin diplomasının denkliğine YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Başkanlığı tarafından karar verir.

Yurtdışında bir üniversiteye başladığınızda veya öncesinde YÖK’a başvuruda bulunarak gittiğiniz veya gitmek istediğiniz üniversitenin tanınırlığı konusunda resmi belge talep edilebilir. Üniversiteden mezun olduktan sonra alınan diploma ve ekleri ile birlikte de yine YÖK’e başvuruda bulunarak denklik talebinde bulunulabilir.

9. YÖK denkliği neden önemlidir?

YÖK denkliği yurtdışında alınan diplomaların Türkiye’de resmi kurum ve kuruluşlara kayıt veya başvuru veya herhangi bir işlem yapılması gerektiği durumlarda gerekli olan resmi bir üst kurul onayıdır.

Denklik YÖK’ün “Yurrtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliği”nde şu şeklide tanımlanmıştır:

Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesidir.

10. Yurtdışı eğitim danışmanlığı nedir?

Yurtdışı eğitim danışmanlığını avukatlık ve rehberlik gibi mesleklere benzetebiliriz. Avukatlar müvekkillerinin ihtiyacını ve beklentilerini belirledikten sonra bilgi ve tecrübesiyle onlar için en uygun kanunların uygulanmasına yardımcı olurlar. Bir yurtdışı eğitim danışmanı da yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin beklentilerine en uygun üniversite veya dil okuluna yönlendirmek, onların yurtdışındaki hak ve yükümlülüklerini korumak, bu konularda bilgilendirmek, kayıt işlemlerindeki prosedürlerine ve eğitim sürecindeki akademik ve sosyal sorunlarına yardımcı olur. Aynı zamanda bir rehber gibi gittiği ülkedeki eğitim kurumunun ve şehrin tanıtımı yaparak öğrencilerin adaptasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur.

Burada önemli olan öğrencilerin doğru bilgilendirilmesi ve gittiği ülkede eğitimi ve sosyal yaşantısı ile ilgili güvenilir bir destek almasıdır. Öğrencilerin hayalleri ve idealleri var ve bu ideallerine uygun olmayan bir yerde olduğunu uzun zaman içinde anlaması hem zaman kaybına hem de maddi kayıplarına sebep olacaktır. Bu nedenle üniversitelerin ve dil okullarının resmi temsilciliklerinin olduğuna ve güvenilir bir yapıda olduğuna dikkat etmek önemlidir.

11. Öğrencilerinize hangi konularda danışmanlık hizmetlerini veriyorsunuz?

Öğrencilerimize sadece okul kayıtları ile ilgili değil tüm eğitim hayatları ilgilendiren oldukça kapsamlı bir hizmet veriyoruz. Çünkü öğrencilerimizin ve velilerinin yurtdışı konusunda haklı olarak birçok endişesi var. Biz bu endişeleri ortadan kaldırmak için çok güzel bir sistem oluşturduk. Bu sistemi öğrenciler için çok basitleştirdik ve şartları uyan öğrencilerin sadece gitmeye karar vermeleri yeterli. Yurtdışına gitmeden önce ve gittikten sonra olmak üzere öğrencilerimizin aklına gelebilecek her türlü konuda destekçisi oluyoruz.

Bu hizmetleri kısaca şöyle açıklayabilirim:

- Öncelikle öğrencinin beklentilerine ve akademik durumuna göre doğru eğitim programa kayıt olup olamayacağı konusunda gerekli çalışmalarımızı yaparak alternatif programlar sunuyoruz.

- İlgili eğitim programına kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra öğrencinin konaklama tercihine göre öğrenci yurdu, ev, aile yanı vb. alternatifleri sunuyor ve kayıt işlemlerini takip ediyoruz.

- Daha sonra alınan kabul mektupları, yapılan seyahat sağlık sigortası ve öğrencinin diğer kişisel evrakları ile birlikte gidilen ülkenin başkonsolosluğuna vize başvurusunda bulunuyoruz.

- Vizenin alınması ile birlikte en uygun uçak biletinin alınmasına seyahat işlemlerinin tamamlanmasına yardımcı oluyoruz.

- Gittiği ülkede danışman arkadaşlarımız havalimanından karşılama yapıyorlar ve yurtdışı ofisimize giderek ilk önce genel bilgilendirme yapılıyor.

- Öğrencilerimiz güvenli bir şekilde konaklama yerine yerleştiriliyor ve konaklama ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılıyor ve ihtiyaçları gideriliyor.

- Daha sonra kayıt olduğu üniversiteye öğrencimizle birlikte gidilerek kampüsün olanakları hakkında tanıtım gezisi yapılıyor ve okuldaki eğitmenlerle tanışma programları düzenleniyor.

- Sonrasında bulunduğu şehirde gezi programı yapılarak şehir hakkında detaylı bilgi veriliyor, ulaşım, banka hesabı açılması ve yeni telefon kartı alınması gibi işlemler hakkında rehberlik hizmetleri yapılıyor.

- Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca danışmanlarımız hem akademik hem de sosyal danışmanlık hizmetlerini devam ettiriyor.

- Öğrencilerimizin bulunduğu ülkede oturum izni alabilmesi için gerekli kurumlara başvuru işlemleri ve bu işlemelerin takibi yapılıyor.

- Ayrıca her türlü hastalık ve kaza gibi risklere karşı 7/24 acil durum desteği sağlıyoruz.

Böylelikle velilerimiz gönül rahatlığı ile çocuklarını yurtdışına göndermek için danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilir.

12. Yurtdışındaki üniversitelerle bağlantılarınızdan kısaca bahseder misiniz?

Yurtdışındaki üniversitelerle güven odaklı bir ilişkimiz var ve öğrencilerimizle üniversite arasındaki ilişkinin doğru bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. Dünyadaki en iyi üniversiteler sıralamasında ilk 1.000 listesine giren bir üniversitenin (Varşova Tıp Üniversitesi) de Türkiye’deki tek resmi kayıt ofisi ve yetkili acentesiyiz. Polonya’da bulunan bu üniversitenin temsilcisi olmamız ve üniversite içinde Life Yurtdışı Eğitim olarak yer alan bir ofisimizin olması da Polonya’ya gelen öğrencilerimize ayrı bir güven veriyor. Her zaman ulaşabilecekleri bir danışmanının olduğu bilmek velilerimizin de bize kolayca ulaşmalarını sağlıyor.

13. Yurtdışında öğrencilere destek olmak için temsilcilikleriniz var mı?

Life Yurtdışı Eğitim olarak Polonya’daki kendi ofisimizde alanında uzman danışmanlarımızla öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca hem akademik hem de sosyal konularda her türlü desteği sağlıyoruz. Ayrıca Polonya’ya partner firmalarımız aracılığı ile gelen öğrencilere de ev sahipliği yapıyoruz.

Almanya’daki üniversiteler için de danışmanlık hizmetlerimiz Heidelberg ve Berlin’de devam ediyor. Almanya’daki bütün üniversitelere yönelik kayıt işlemlerimiz ve Almanca hazırlık okulu programlarımızla Almanya’yı tercih etmek isteyen öğrencilerimize çok avantajlı hizmetler sunuyoruz.

Ukrayna’da için de Odessa ve Kiev’de olmak üzere temsilciliklerimizle hizmet veriyoruz. Fiyat yönüyle çok uygun üniversite eğitimi almak isteyenler Ukrayna için hazırladığımız paket programlar hakkında bilgi alabilirler.

İngiltere, İrlanda, Kanada, ABD ve Malta gibi birçok ülke için de acenteliğini yaptığımız dünya ölçeğinde büyük zincir dil okullarıyla öğrencilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.

14.Life Yurtdışı Eğitim Danışmanlık şirketinizin faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Life Yurtdışı Eğitim 10 yılı aşkın süredir anlaşmalı olduğu birçok üniversite ve dil okuluna öğrenci göndermekte ve öğrencilerine eğitimleri ve sosyal yaşamları ile ilgili danışmanlık faaliyetlerini sürdürmekte, Erasmus Plus başta olmak üzere çeşitli Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı projelerinin yürütülmesi için birçok ülkeyle ortaklaşa proje faaliyetleri gerçekleştirmekte, yurtdışında staj yapmak isteyen öğrencilere staj yerlerinin ayarlanmasına destek olmakta ve Türkiye’de anlaşmalı olduğu birçok Kolej ile gerçekleştirdiği Avrupa Bilim turlarına da danışmanlık yapmaktadır.

Life Yurtdışı Eğitim faaliyetleri ile ilgili danışmanlık hizmeti almak isteyen herkesi ofisimize davet ediyorum.

15. Danışmanlık şirketinize ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir?

Life Yurtdışı Eğitim’in merkez ofisi Ankara’da olup web sitemizdeki iletişim adres ve telefonlarından bize ulaşabilirler. Ayrıca Instagram, Facebook ve Youtube sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirler.

Dr. Kenan Taşcı, Müdür,

Life Yurtdışı Eğitim www.lifeyurtdisiegitim.com.

+90 312 704 0 234

Meşrutiyet Cd. Karanfil Sok. 16/62, Kızılay, Çankaya, Ankara

Dr. Kenan Taşcı Kimdir?

Life Yurtdışı Eğitim Danışmanlık şirketinin kurucusu ve yöneticisidir. Kamu Yönetimi alanında Lisans eğitimini, Mali İktisat ve Vergi Hukuku alanlarında Yüksek Lisans eğitimini ve yine Mali İktisat alanında Kalkınma Ekonomisi çalışarak Doktora eğitimini Uludağ Üniversitesinde tamamlamıştır.

Lisansüstü çalışmalarını tamamlarken yurtdışında yaptığı akademik çalışmalar, yürüttüğü AB projeleri ve üniversite çalışmalarıyla başta eğitim sistemi olmak üzere birçok ülkede kendi alanında tecrübe sahibi olmuştur. İyi düzeyde İngilizce ve genel düzeyde Lehçe bilmektedir.