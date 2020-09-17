Baran Saruhan: 'Yeni normalde dijital dönüşüm Hava ve su gibi olacak'

2019 yılı sonlarında yavaş yavaş duymaya başladığımız ve 2020 yılı itibari ile tüm dünyanın konuştuğu tek konu haline dönüşen Korona virüs, dünyada birçok anlamda dönüşüme sebep oldu. Yeni Normalde Dijital devrim nedir konusunu bugün Saruhan web ajansı sahibi Baran Saruhan ile konuşacağız. İşte derlediğimiz sorular ve Baran beyin yaptığı açıklamalar.

SORU: Yeni normalde dijital devrim Nedir?

İnsanlar bir anda evlerine kapandı, sosyal izolasyon sağlandı hatta belli dönemlerde uygulanan sokağa çıkma yasakları ile herkes hayatını yaşadığı eve sığdırmaya çalıştı. Çoğu firma çalışanlarına evden çalışabilmelerini sağlayacak imkanlar sunarken özellikle üretim yapan fabrikalarda işçilerin, idari personellerin dönüşümlü olarak çalışması sağlanarak olabildiğince az insanla çok iş yapmayı hep birlikte öğrenmeye çalıştık.

Tüm bu eve kapanma süreci içerisinde kapanan okullar, devlet daireleri, üniversiteler, restoranlar, marketler, mağazalar kısaca Her sektörde mutlaka bir güç kaybına sebep olan virüs, E-Ticarette ise tam tersi yöne bir sıçramaya sebep oldu. İnsanların hem yasaklardan hem de virüs korkusundan fiziksel ortamda alışveriş yapma durumları en az seviyelere inerken aynı ihtiyaçları karşılayabilecekleri internet alışverişi ise büyük oranda arttı. Biz de bu süreçle ilgili akıllara takılan sorulara biraz olsun cevap verebilmesi için merak edilenleri dijital ajans olarak birçok ilde onlarca farklı sektöre hizmet veren Saruhan Web Ajans çalışanlarına sorduk ve aldığımız yanıtları da sizler için derledik;

SORU: Pandemi döneminde işlerinizde bir yoğunluk, çalıştığınız sektöre olan ilgide bir artış gözlemlediniz mi?

Pandemi döneminden gerek çevremizde gerek haberlerde gözlemlediğimiz kadarıyla birçok sektör olumlu/olumsuz etkilendi. Web dünyası ise salgın sürecinde kıymeti daha da anlaşılan sektörlerden biri oldu kesinlikle. Bu süreçte aslında bir işletmenin varlığını sürdürebilmesinde o varlığı dijital ortama ne kadar taşıdığının önemi net bir şekilde görüldü. İlk kuruluştu bir heves açılıp bir daha hiçbir güncelleme yapılmayan sosyal medya hesaplarının, eski sürümde kalmış, mobil cihazlarla uyumlu olmayan web sitelerine müdahale edilmesi gerektiği, bunların hiçbirine sahip olmadan ise maalesef bir çemberde takılıp kalarak ilerlemenin mümkün olmadığını tüm dünya görmüş oldu. Haliyle biz de bu dönemde birçok firmayla çalışıp onları web dünyasına taşıma şansını yakalamış olduk.

SORU: Bu yaşadığımız süreci bir dijital devrim olarak görebilir miyiz?

Kesinlikle çok doğru bir tabir. Aslında dünya, 50 yıl önce başlayan ama son 20 yılda bir hayli hızlanan bir dijital dönüşüm sürecini yaşıyordu. Ancak salgın süreci her şeyi hızlandırarak bir anda tüm dünyaya yeni dünya düzenini göstermiş oldu. Yani genel olarak tüm dünyada hayat biranda dijital ortama taşındı. Aile buluşmaları görüntülü grup aramalarına, ekmekten balığa kıyafetten ev eşyasına tüm ihtiyaçların karşılanması için de e-ticaret siteleri ve online uygulamalara geçtik.

SORU: Dijital dönüşüm sürecinde nelere dikkat etmeliyiz?

Bu dijital dönüşüm süreci internet ile ilgisi olan olmayan tüm firmaları dijital dünyaya sürüklemeye başladı. Bu süreci yaşayan ya da bir gün yaşayacak olan firmalar dijital dönüşümünde birkaç noktaya dikkat etmesi gerekir;

Öncelikle nasıl yüz yüze iletişimde kurumsal kimliğinize önem gösteriyorsanız dijital dünyada da kimliğinizi tam ifade edebilecek şekilde giriş yapın.

İkinci olarak da aynı kulvarda yarıştığınız rakiplerinizi iyi analiz edip onlardan farklı olmaya, bu farkınızı belli etmeye yarayacak çalışmalar yapın

Üçüncü olarak da gerek referansları, gerek bilgisi ile size bu yeni dünyada yol gösterecek bir web ajansla çalışmaya özen gösterin.

SORU: Salgın döneminde ve yeni normalde internet dünyasında en çok hangi sektörler öne çıktı sizce?

İlk sırayı kesinlikle marketçilere verdik diyebiliriz. Sokağa çıkma yasakları boyunca ve takip eden dönemde sosyal mesafe kaygısı ve kalabalık ortamlardan kaçınma isteğinin artsa da insanlar en temel ihtiyaçlarını almaya kesintisiz bir şekilde devam etti. Ancak bu alışveriş markete giderek almak yerine marketten sipariş verip eve getirtmeye dönüştü. Bu durumda online sipariş altyapısı olan büyük market zincirleri kolay uyum sağlarken yerel zincirler, gross marketler ve mahalle esnafları da hızlı bir şekilde bu sisteme geçmeye başladılar.

Biz de bu dönemde yaptığımız e-ticaret siteleri ile firmaların sipariş takibini kolayca yapabileceği, müşterilerin ise güvenli bir şekilde alışveriş yapıp durumunu takip edebilecekleri sistemler geliştirdik.

SORU: Yeni normalde dijital devrim sürecek mi?

Dünyayı bir anda karanlık bir tünele sokan korona virüs salgını döneminde insanlar geleceğini göremediği bir karanlıkta sürüklenirken “Yeni Normal” olarak adlandırdığımız ve bir yıl veya daha uzun bir süre devam edecek kontrollü sosyal hayat dönemiyle bu karanlığın sonunda ışığı görür gibi olduk diyebiliriz. Ancak bu ışıkta hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı da açık! Yeni normal olarak adlandırdığımız bu süreçte şimdilik bilmediğimiz bir süre daha maskelerle yaşayacak, kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterecek, toplu organizasyonlardan, kalabalık aile, arkadaş buluşmalarından olabildiğince kaçınarak hem kendimizi hem de etrafımızdakilerin sağlığını korumaya çalışacağız.

Bu durumda da yine hayatımız büyük oranda dijital dünya üzerinden sürmeye devam edecek. Filmler internet siteleri ve çeşitli platformlar üzerinden vizyona girecek, marketler bir tıkla evimize taşınacak, kıyafetler de mağaza yerine büyük oranda online sitelerde seçilecek.

Sizin anlayacağınız yeni normalde dijital dönüşüm firmalar için ekmek, su gibi bir ihtiyaca dönüşecek. Pandemi dönemi ilk başladığında gördüğümüz e ticaret çılgınlığı yeni normalde de devam edeceği ve hatta yenidünya düzeninin de bu yönde devam edeceğini ön görürken dönüşüme katılmakta geç kalmamak gerektiğini unutmamak gerekir. Ürünlerinizi, hizmetlerinizi sosyal mesafe derdi olmadan binlerce kullanıcıya ulaştırabilmek, markanızı rakiplerinizden öne çıkaracak nitelikli adımlar atabilmek için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın.

SORU: Peki SARUHAN WEB AJANS firması olarak yeni normalde nasıl adımlar atmayı planlıyorsunuz?

Biz hizmet verdiğimiz sektör dolayısıyla sürekli kendini geliştirmek, yeniyi ve en son gelenleri sürekli takip etmek zorunda olan bir firmayız. Gerek ekipmanlarımızla gerek hizmetlerimizle her zaman müşterilerimize onlar için en uygun olanı sunmaya çalışıyoruz.

Yeni normalde biz de firma olarak hizmet verdiğimiz sektörlerin yeni ihtiyaçlarını daha detaylı şekilde analiz ederek bu anlamda çalışmalar yapmaya başladık. Sosyal medya hesaplarımızda referanslarımıza daha çok yer vererek dijital dönüşüm sürecindeki firmalara yol gösterebilmeye çalışırken e-ticaret tasarımlarımıza yeni özellikler ekleyerek daha detaylı bir sistem yaratmaya çalışıyoruz. Yani önce kendimizi güncelleyip sonra bu yenilikleri iş ortaklarımıza aktarıyoruz.

SORU: Verdiğiniz hizmetleri veya daha önce yaptığınız çalışmaları nereden inceleyebiliriz?

Web sitemizde tüm hizmetlerimizden detaylı olarak bahsediyoruz. Üstelik referanslarımızı da sürekli güncelliyoruz. Buradan saruhan web Ajansı merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulabilir, bulamadıklarınıza da neden yok? demek için bizimle hemen iletişime geçebilirsinizJ

İnsanların yaşamından devletlerin yönetim şekillerine kadar her şeyi baştan sona değiştiren pandemi dönemi için insanlığın baş etmeye çalıştığı en zor olaylardan biri olduğunu söylemek mümkün. Bu dönemde yaşanan e-ticaret satış patlamaları, online toplantılar, internet üzerinden süren eğitimler, sınavlar ise dijital bir devrim yaşandığının en büyük kanıtı. Bu dönüşümün bu kadar kaçınılmaz olması da hangi açıdan bakarsanız bakın dünyanın ve insanlığın geleceği için çok büyük önem taşıyor olmasından kaynaklanıyor.

Bugün mağazalarda sıkışıklık yaratmayarak, hiç işimiz olmadığı halde gezmek için AVM kapılarında sıralara girmeyerek, toplantıları yan yana değil de Zoom, Skype gibi programlar üzerinden gerçekleştirerek aslında kendimizi koruduğumuz kadar ailemizi, sevdiklerimizi ve çocuklarımızı da koruduğumuzu unutmamakta fayda var diye düşünüyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayıp ve internetin bize sağladığı olanakları olabildiğince kullanarak bu hastalığın üstesinden hep birlikte gelebiliriz. O yüzden gümbür gümbür gelen dijital devrime kollarımızı açmak, firmamızı bu sürece dahil etmek bizce bu süreçte yapılacak en doğru hareketlerden biri.

Baran saruhan sorularınız için İnstagram hesabından ulaşabilirsiniz