Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle her iki sanığın da ayrı ayrı beraatine karar vererek yargılama sürecini noktaladı.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci'nin, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandıkları davada beklenen son dakika kararı çıktı. Sanıklar hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasında tutuksuz yargılanan sanıklardan Ela Rümeysa Cebeci salonda hazır bulunurken, daha önceki celselerde duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılan Sadettin Saran ise adliyeye gelmedi. Yargılama sonunda mahkeme heyeti, yöneltilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek her iki ismin de beraatine karar verdi.

Cebeci Savunmasında İddiaları Reddetti: "O Mesajlar Mahrem Bir Mizah Dilidir"

Duruşmada esasa ilişkin beyanı alınan sanık Ela Rümeysa Cebeci, üzerine atılı suçlamaları kesin bir dille reddederek beraatini talep etti. Sadettin Saran ile geçmişe dayanan 7 yıllık bir birlikteliği olduğunu vurgulayan Cebeci, dava dosyasına giren telefon mesajlaşmalarına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yazışmaların çarpıtıldığını öne süren sunucu, "Sadettin Saran ile geçmişte aşk ilişkisi yaşadık, sonrasında ise dostluğumuz devam etti. Dava dosyasına yansıyan mesajlaşmalarımız, iki insanın kendi arasında kullandığı flörtöz ve mahrem bir dildir; tamamen mizah içerir. Metinlerde geçen ifadeler film repliklerinden ibarettir. Kimseye madde temin etmedim, kimseyle uyuşturucu kullanmadım" şeklinde konuştu.

Yurt Dışı İfadesi ve Test Sonuçlarına İlişkin Açıklamalar

Mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan Cebeci, savcılık aşamasındaki ifadelerine ve telefonundaki görsel kayıtlara da açıklık getirdi. Türkiye'de asla uyuşturucu madde kullanmadığını savunan sanık, "Yurt dışında münferit olarak tek bir kere deneme fırsatım olmuştu. Orada market benzeri yerlerde yasal olarak satılan kek benzeri bir üründü. Telefonumda bulunan uyuşturucu fotoğrafı ise Barselona'da tarafımdan çekilmiştir ancak o maddeyi ben tüketmedim" dedi. Saç analizinde tespit edilen maddeye ilişkin soruya ise şaşkınlığını dile getiren Cebeci, saçında çıkan sonucun bilimsel literatürde yer alan dış etkenlerle temas ve bulaş riski kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mütalaada Cezalandırma İstendi, Mahkeme Beraat Verdi

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, toplanan deliller doğrultusunda sanıklar Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Cebeci, somut bir delil bulunmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Dosyayı detaylıca inceleyen mahkeme heyeti, yapılan yargılama neticesinde isnad edilen suçun unsurlarının somut olayda gerçekleşmediğine kanaat getirerek Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında oy birliğiyle beraat kararı verdi.