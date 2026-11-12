Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarının Türkiye yayın haklarında dev bir değişim yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa'nın yayın haklarını 4 sezonluğuna satın aldı. Dev maçlar 3 sezonluk aranın ardından yeniden Exxen ekranlarına dönüyor.

Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa kupalarının Türkiye'deki yayın adresi bir kez daha değişiyor. Kulüpler bazında dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarına ev sahipliği yapan UEFA ile yürütülen yayın ihalesi sürecinde dev bir anlaşmaya imza atıldı. Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın kurucusu olduğu dijital yayın platformu Exxen, Avrupa futbolunun zirvesindeki tüm organizasyonların yayın haklarını yeniden bünyesine kattığını duyurdu. Spor medyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, önümüzdeki yıllardaki maç izleme alışkanlıklarını da doğrudan etkileyecek.

Dört Sezonluk Dev Anlaşma İmzalandı

Yapılan resmi anlaşma doğrultusunda Exxen; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa karşılaşmalarının Türkiye'deki tek resmi yayıncısı oldu. Platform ile Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA arasında sağlanan mutabakat tam dört sezonu kapsıyor.

İmzalanan yeni kontratın yürürlüğe gireceği tarih de netlik kazandı. Buna göre Avrupa kupalarındaki dev mücadeleler, 2027-2028 futbol sezonunun başlangıcından itibaren yeniden Exxen ekranları üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Taraflar arasındaki bu kapsamlı iş birliği, 2030-2031 sezonunun son düdüğüne kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek. Türk takımlarının Avrupa arenasındaki kritik sınavları ve dünya devlerinin nefes kesen eşleşmeleri, dört yıl boyunca dijital platform üzerinden sporseverlere aktarılacak.

Üç Sezonluk Aranın Ardından Büyük Dönüş

Avrupa kupalarının yayın serüveni, son yıllarda Türkiye'de dikkat çekici bir değişim sürecinden geçmişti. Dev organizasyonların yayın hakları daha önce 2021-2024 yılları arasındaki üç sezonluk periyotta yine Exxen platformunda yer alıyordu. Ancak 2024-2025 sezonuyla birlikte başlayan yeni ihale döneminde yayıncılık bayrağını kamu yayıncısı TRT devralmıştı. Bu süreçte Avrupa kupası karşılaşmaları TRT'nin ulusal televizyon kanalları ve dijital platformu tabii aracılığıyla izleyicilere ulaştırılıyordu.

Gerçekleşen bu son anlaşmayla birlikte Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük şöleni, tam üç sezonluk bir aranın ardından eski adresine geri dönmüş oldu. Hem abonelik modelleri hem de yayın kalitesi açısından spor kamuoyunda şimdiden geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından, Exxen yönetiminin önümüzdeki dönem için özel maç önü programları, deneyimli spiker kadrosu ve yeni yayın paketleri üzerinde çalışmalara başlayacağı ifade ediliyor. Türk futbolunun Avrupa'daki temsilcilerinin 2027 yılından itibaren vereceği mücadeleler, milyonlarca taraftarı yeniden Exxen ekranlarında bir araya getirecek.