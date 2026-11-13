Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun süredir merakla beklenen ilk akıllı gözlüğü Intelligent Eyewear modelini ABD ve Güney Kore'de resmen ön siparişe açtı. Gentle Monster ve Warby Parker iş birliğiyle 30 farklı tasarımda sunulan cihaz, 395 dolardan başlayan fiyatı, 12 MP kamerası ve derin Google Gemini yapay zeka entegrasyonuyla dikkat çekiyor.

Giyilebilir teknoloji pazarında rekabet her geçen gün kızışırken, Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk akıllı gözlük serisini resmen kullanıcıların beğenisine sundu. Şirketin Intelligent Eyewear adını verdiği yeni nesil akıllı gözlük ailesi için ABD ve Güney Kore pazarlarında ön sipariş süreci başlatıldı. Teknolojiyi günlük moda anlayışıyla harmanlamayı hedefleyen Samsung, bu hamlesiyle akıllı gözlükleri hantal birer cihaz olmaktan çıkarıp şık bir aksesuara dönüştürüyor.

Gentle Monster ve Warby Parker İmzalı 30 Farklı Tasarım

Samsung, kullanıcıların kendi tarzlarına en uygun modeli bulabilmesi için gözlük dünyasının iki dev markası olan Gentle Monster ve Warby Parker ile özel iş birliklerine imza attı. Bu ortaklıklar neticesinde ortaya toplam 30 farklı tasarım alternatifi çıktı. Gentle Monster koleksiyonunda 6 farklı çerçeve formunda 16 ayrı seçenek yer alırken, Warby Parker cephesinde 3 ana tasarım altında 14 farklı alternatif sunuluyor.

Kare, yuvarlak, oval, dikdörtgen ve kedi gözü gibi klasik ve modern çizgileri barındıran koleksiyonda; siyah, bordo, beyaz, açık gri ve koyu yeşil gibi zengin renk seçenekleri bulunuyor. Intelligent Eyewear modellerinin başlangıç fiyatı 395 dolar olarak belirlenirken, tercih edilen özel çerçeve tasarımlarına göre etiket fiyatı 489 dolara kadar çıkabiliyor. Ön siparişler markaların resmi internet siteleri ve belirlenen satış noktaları üzerinden alınırken, cihazı satın almadan önce yüzünde denemek isteyen kullanıcılar 10 Aralık tarihinden itibaren seçili mağazaları ziyaret edebilecek.

Güçlü Donanım ve Hafif Tasarım Bir Arada

Geleneksel numaralı veya güneş gözlüklerine olabildiğince yakın bir kullanım ergonomisi sunmayı amaçlayan cihazın ortalama ağırlığı yalnızca 41 gram seviyesinde tutulmuş. Gentle Monster modelleri 39,6 ile 43,9 gram arasında değişirken, Warby Parker seçenekleri 40,4 ile 42,6 gram aralığında seyrediyor. IPX4 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklılık gösteren gözlüğün donanım kalbinde ise Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 işlemcisi yer alıyor.

Bu işlemciye 2 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Samsung, yüksek enerji tüketimini önlemek ve cihazı hafif tutmak adına işlem yükünün akıllı gözlük ile eşleştirilen akıllı telefon arasında akıllıca paylaştırıldığını belirtiyor. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 bağlantı teknolojilerine sahip olan gözlük, sesli komutların yanı sıra çerçeve üzerindeki dokunmatik hareketlerle de kolayca kontrol edilebiliyor.

12 MP Kamera ve 72 Saate Varan Pil Performansı

Çerçevenin ön kısmına gizlenen 12 megapiksel çözünürlüğündeki kamera, dört adet yönlü mikrofon ve iki adet açık kulak hoparlörüyle kusursuz bir uyum içinde çalışıyor. Bu sensör ağı, kullanıcının gördüklerini ve duyduklarını anlık olarak algılayarak yapay zeka asistanlarının çevresel bağlamı eksiksiz anlamasına olanak tanıyor. Kamera tarafında SDR formatında 30 kare/saniye hızında 3K video kaydı yapılabilirken, HDR video çekimlerinde çözünürlük 2K seviyesine ayarlanıyor.

Batarya performansı konusunda da iddialı veriler paylaşan Samsung, gözlüğün karma kullanımda tek şarjla 9 saate kadar kesintisiz çalışabildiğini vurguluyor. Kutu içeriğine dahil edilen özel şarj kutusu devreye girdiğinde ise toplam kullanım süresi 72 saate kadar ulaşıyor.

Google Gemini, Gerçek Zamanlı Çeviri ve iPhone Uyumluluğu

Yazılım tarafında Android XR işletim sistemini temel alan Intelligent Eyewear, hem Google Gemini hem de Bixby yapay zeka asistanlarını destekliyor. Bixby kullanımı için bir Galaxy telefon şartı aranırken, cihazın uyumluluk yelpazesi oldukça geniş tutulmuş. Gözlükler; One UI 9.0 ve üzeri sürüme sahip Galaxy S ve Z serilerinin yanı sıra Pixel 7 ve üzeri Google telefonlarla, hatta iPhone 13 ve üzeri (en az 6 GB RAM'li) Apple modelleriyle bile sorunsuz eşleşebiliyor.

Derin Google Gemini entegrasyonu sayesinde kullanıcılar baktıkları nesneleri ve tarihi mekanları anında tanımlatabiliyor, çevreleri hakkında sesli sorular sorarak bağlama dayalı yanıtlar alabiliyor. Ayrıca gerçek zamanlı dil çevirisi özelliği yabancı dil bariyerini ortadan kaldırırken, Google Haritalar entegrasyonu görüş alanına adım adım navigasyon desteği getiriyor. İş hayatına yönelik olarak ise toplantı notlarının veya beyaz tahtaların fotoğrafını çekerek doğrudan Samsung Notes uygulamasına aktarma ve yapay zeka ile özetleme gibi pratik yetenekler öne çıkıyor.