Kış transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray’a İngiltere’den sevindirici haber geldi. Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bruno Fernandes, kulübünün yaptığı son sözleşme yenileme teklifini geri çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Barcelona’nın da radarında olan 32 yaşındaki Portekizli yıldız için ocak ayında resmi hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve Avrupa arenasında da iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray, yaklaşan kış transfer dönemi için kolları sıvadı. Orta saha kurgusuna dünya çapında lider bir isim kazandırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetime, uzun süredir listesinin en üst sırasında yer alan Bruno Fernandes cephesinden heyecan verici haberler ulaştı. İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın kaptanlığını yapan Portekizli süper yıldızın geleceğine dair yaşanan son gelişmeler, Florya'da transfer ateşini yeniden yaktı.

Yaz Transfer Döneminde Kulübü İzin Vermemişti

Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yaz transfer döneminde de oldukça yoğun bir mesai harcamıştı. Sarı-kırmızılıların o dönem sunduğu cazip şartlara rağmen Manchester United cephesi, takımın en kritik parçası olarak gördüğü Bruno Fernandes'in ayrılığına kesin bir dille karşı çıkmış ve oyuncuyu kadrosunda tutmayı başarmıştı. Ancak aradan geçen birkaç aylık süreçte İngiliz ekibindeki dengeler tamamen değişti.

Yeni Sözleşme Teklifini Geri Çevirdi

Mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bruno Fernandes, kulübüyle yürüttüğü yeni kontrat görüşmelerinde uzlaşma sağlayamadı. Fanatik'in aktardığı kulis bilgilerine göre; Manchester United yönetiminin tecrübeli futbolcuya sunduğu son sözleşme yenileme teklifi de oyuncu tarafından kabul edilmedi. Kırmızı Şeytanlar ile yol ayrımına gelen Portekizli yıldızın bu kararı, ayrılık ihtimalini her zamankinden daha güçlü hale getirdi. İngiltere'deki süreci anbean takip eden Galatasaray kurmaylarının ise bu gelişmenin ardından resmi teklif hazırlıklarına başladığı ifade ediliyor.

Barcelona Devrede, Ocak Ayı Kritik Viraj

Yıldız futbolcunun serbest kalma ihtimalinin doğması Avrupa devlerini de harekete geçirdi. İspanya La Liga devi Barcelona'nın da Bruno Fernandes'i transfer listesine eklediği ve şartları araştırmaya başladığı belirtiliyor. Uluslararası transfer kuralları gereği sözleşmesinin son altı ayına girecek olan oyuncu, ocak ayından itibaren istediği kulüple doğrudan transfer görüşmesi yapma hakkına sahip olacak.

Ancak bu noktada Galatasaray'ın elini güçlendiren çok önemli bir finansal detay öne çıkıyor. Sezon sonunda yıldız futbolcusunu bedelsiz olarak kaybetmek istemeyen Manchester United'ın, oyuncudan bonservis geliri elde edebilmek adına ara transfer dönemindeki satışa sıcak bakabileceği konuşuluyor. Bu senaryoda Galatasaray'ın makul bir bonservis bedeli ödeyerek rakiplerinin önüne geçmesi ve Portekizli maestroya ocak ayında parçalı formayı giydirmesi masadaki en güçlü formüllerden biri olarak duruyor.

Okan Buruk Çok İstiyor, Kavukcu Detayı Dikkat Çekti

Teknik Direktör Okan Buruk'un da hücum organizasyonlarını yönetecek ve takıma seviye atlatacak bu transferi şiddetle istediği biliniyor. Öte yandan kulislerde konuşulan bir diğer çarpıcı detay ise daha önce görevinden istifa eden yönetici Abdullah Kavukcu ile ilgili oldu. Kavukcu'nun görevinden ayrılmadan önce transferini bitirme aşamasına getirdiği ve adını sır gibi sakladığı o dünya yıldızının Bruno Fernandes olduğu ileri sürüldü.