UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nda heyecan dorukta. Teknik direktör Sergen Yalçın, dev maç öncesi sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Uzun bir aradan sonra Berke Özer ve Enes Ünal kadroya dönerken, genç kaleci Serhat Öztaşdelen ilk kez milli gurur yaşıyor.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik sınavında Belçika ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda kamp çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak zorlu müsabaka öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro tercihleri ve sahaya süreceği muhtemel 11 futbol kamuoyunda büyük bir merakla bekleniyordu. Deneyimli çalıştırıcının, hem tecrübeli isimlere şans vererek hem de formda gençleri kadroya dahil ederek Belçika karşısında iddialı bir oyun planı kurguladığı öğrenildi.

Berke Özer İçin 519 Günlük Hasret Sona Eriyor

Milli takım aday kadrosunda yaşanan en dikkat çekici gelişmelerden biri kaleci rotasyonunda gerçekleşti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer, uzun bir aranın ardından yeniden ay-yıldızlı formaya kavuştu. Son olarak 11 Haziran 2025 tarihinde Meksika ile oynanan karşılaşmada milli takım kalesini koruyan 26 yaşındaki eldiven, Ekim 2025'teki kamp sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından kadro dışında kalmıştı. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte yeniden güven tazeleyen ve aday kadroya çağrılan Berke Özer, Belçika mücadelesinde eldivenleri teslim alması halinde tam 519 gün sonra milli formayla sahaya çıkmış olacak.

Enes Ünal İki Yıl Sonra Yeniden Ay-Yıldızlı Formada

Hücum hattında ise taraftarları sevindiren bir başka önemli geri dönüş yaşanıyor. İspanya La Liga temsilcisi Getafe'de forma giyen milli golcü Enes Ünal, yaşadığı ağır sakatlıkların ardından yeniden eski formuna kavuşarak teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. En son 16 Kasım 2024 tarihinde Galler karşısında milli takım adına ter döken 29 yaşındaki santrfor, yaklaşık 2 yıllık zorunlu ayrılığın ardından yeniden aday kadroya davet edildi. Sergen Yalçın'ın, fiziksel gücünü ve bitiriciliğini yeniden kazanan Enes Ünal'a Belçika savunması karşısında ilk 11'de görev vererek gol yollarındaki etkinliği artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Kocaelispor'un Genç Yıldızı İlk Kez Milli Heyecan Yaşıyor

Kadrodaki tecrübeli geri dönüşlerin yanı sıra geleceğe yönelik önemli bir adım da atıldı. Kocaelispor'un kalesini başarıyla koruyan 21 yaşındaki genç yetenek Serhat Öztaşdelen, kariyerinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilerek büyük bir gurur yaşadı. Gösterdiği istikrarlı grafikle teknik heyetin radarına giren genç file bekçisi, Belçika maçında ya da kamp sürecindeki diğer karşılaşmalarda süre alması durumunda kariyerinin ilk A milli maçına çıkma onurunu elde edecek.

Zorlu Fikstür Öncesi Muhtemel 11 Şekillendi

12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı ağırlayacak olan ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmanın hemen ardından 15 Kasım Pazar günü ise zorlu Fransa deplasmanına konuk olacak. Kritik viraj öncesinde taktik provalarını tamamlayan Sergen Yalçın'ın, Belçika karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu isimlerden oluşuyor:

Kalede uzun bir aradan sonra dönen Berke Özer'in görev yapması beklenirken, savunma dörtlüsünün sağında Zeki Çelik, solunda Ferdi Kadıoğlu, stoper tandeminde ise Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı ikilisinin yer alacağı öngörülüyor. Orta sahanın merkezinde oyunun iki yönünü de etkili oynayan Salih Özcan ile kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun görev alması planlanıyor. Hücum hattının organizasyonunu ise genç süperstar Arda Güler üstlenirken, kanatlarda dinamizmleriyle öne çıkan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor. İleri uçta ise iki yıllık hasretini sonlandıran Enes Ünal'ın gol araması hedefleniyor.