Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Türk müziğinin usta yorumcusu Ebru Gündeş, her adımıyla olay yaratmaya devam ediyor. Güçlü sesi ve unutulmaz sahne performanslarıyla milyonları peşinden sürükleyen ünlü sanatçı, bu kez müzik kariyeriyle değil, sosyal medya hesabından paylaştığı lüks tarzı ve servet değerindeki aksesuarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı fiziksel değişimler, verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla magazin kulislerinin en çok konuşulan figürü olan 51 yaşındaki başarılı sanatçı, adından söz ettirmeyi her daim başarıyor. Daha önce yaptığı bir açıklamada 10 milyon liraya yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığını duyurarak uzun süre kamuoyunu meşgul eden Gündeş, şimdi de lüks tercihleriyle magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Sosyal medya hesabından peş peşe yayımladığı son pozları kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim alırken, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan detaylar olay yarattı. Ünlü şarkıcının kolunda taşıdığı dünyaca ünlü lüks markaya ait saat, kısa sürede sosyal medyanın en çok tartışılan ve en çok aratılan konularından biri haline geldi. Koleksiyon değeri taşıyan ve şıklığıyla göz kamaştıran bu özel parçanın fiyatının yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu iddiaları magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

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Lüks Tarzıyla Dikkat Çekiyor ve Yorum Yağmuruna Tutuluyor

Hayranlarının beğenisine sunduğu son fotoğraflarında kullandığı aksesuarlarla adeta üzerinde bir servet taşıyan Ebru Gündeş, lüks yaşam tarzını ve ihtişamlı tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Kolundaki lüks saatin güncel piyasa fiyatını öğrenen takipçiler şaşkınlıklarını gizleyemezken, sosyal medyada "Kolundaki saatle konut sahibi olunuyor" şeklinde binlerce esprili ve şaşkınlık dolu yorumlar yapıldı. Birçok büyük şehirde ev fiyatlarıyla yarışan bu göz alıcı aksesuar, kısa süre içinde internet medyasının da en popüler başlıklarından biri oldu.

Milyonluk estetik operasyonlarının ardından giyim tarzı ve aksesuarlarıyla da adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcının bu gösterişli tercihi, magazin dünyasında geniş bir tartışma başlattı. Sahne şıklığı kadar günlük yaşamındaki ihtişamlı seçimleriyle de bilinen Gündeş, her hareketiyle trend belirlemeye devam ediyor. Ünlü ismin bu milyonluk saatle verdiği pozlar, magazin gündemindeki sıcaklığını korurken, hayranları ve takipçileri tarafından yakından takip edilmeyi sürdürüyor.