Bankaların yeni müşterilere yönelik faizsiz kredi kampanyaları, nakit ihtiyacını karşılamak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Mobil bankacılık üzerinden sunulan kredi, taksitli avans ve ek hesap seçeneklerinde limitler değişirken, kampanyalardan yararlanmak için belirlenen koşullar da önem taşıyor.

Türkiye'de bankalar, müşteri kazanımına yönelik faizsiz finansman kampanyalarıyla farklı tutarlarda nakit kullanım imkânı sunuyor. Özellikle dijital kanallardan ilk kez hesap açanlara yönelik seçeneklerde kısa vadeli ihtiyaç kredileri ve taksitli avans ürünleri öne çıkıyor.

Bazı bankaların açıkladığı kampanyalarda toplam finansman üst sınırı 100 bin TL'ye ulaşıyor. Ancak bu tutarlar çoğunlukla tek bir ihtiyaç kredisi yerine farklı bankacılık ürünlerinden oluşuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eylül ayında politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasının ardından ekim ayında yüzde 36'ya indirmesiyle kredi piyasasındaki gelişmeler de yakından izleniyor.

Faizsiz Kredi Veren Bankaların Kampanya Limitleri

Bankaların açıkladığı faizsiz finansman seçeneklerinde kredi tutarı, geri ödeme süresi ve başvuru koşulları farklılaşıyor.

Detaylar şu şekilde:

Garanti BBVA: Kasım kampanyasında 50 bin TL'ye kadar üç ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi ve taksitli avans seçenekleriyle toplam 100 bin TL'ye ulaşan paket sunuyor.

QNB: Yeni müşterilere yönelik faizsiz taksitli ek hesap ve 25 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans seçenekleri bulunuyor.

DenizBank: 65 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli nakit avans ve 10 bin TL Kurtaran Hesap seçeneklerinden oluşan finansman paketi açıklamıştı.

Akbank: Eylül döneminde 75 bin TL taksitli Artı Para ve 25 bin TL taksitli avans içeren kampanya düzenlemişti.

Kampanyaların geçerlilik tarihleri farklı olduğundan önceki dönemlerde açıklanan limitler yeni başvurular için geçerli olmayabiliyor.

Başvuru Koşullarında Yeni Müşteri Şartı Öne Çıkıyor

Faizsiz kredi kampanyalarında genellikle bankanın mobil uygulamasından ilk kez müşteri olma koşulu aranıyor. Ayrıca kredi notu, gelir durumu ve mevcut borçluluk başvuru değerlendirmesinde etkili oluyor.

Bazı ürünlerde hayat sigortası veya kredi kartı onayı da gerekiyor. Bu nedenle sıfır faiz uygulanması, finansmanın bütün ek maliyetlerden muaf olduğu anlamına gelmiyor.

100 Bin TL Kredinin Geri Ödemesi Değişiyor

Standart ihtiyaç kredilerinde ise faiz oranı yükseldikçe aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı artıyor. Faizsiz kampanyaların kısa vadeli olması nedeniyle aylık taksitler de yüksek seviyelere ulaşabiliyor.

Bankalar, başvuruları müşterilerin finansal durumuna göre değerlendirirken kredi limitlerinde ve kampanya koşullarında değişiklik yapabiliyor. Başvuru sırasında güncel ödeme planının incelenmesi önem taşıyor