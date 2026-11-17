Sosyal medyada günlerdir yayılan 17 Kasım'da küresel çapta elektrik ve internetin çökeceği yönündeki iddialar paniğe neden oldu. Yetkililer söylentilerin tamamen asılsız olduğunu belirtirken, Ankara'daki kesintilerin Başkent EDAŞ'ın önceden duyurduğu planlı şebeke bakım çalışmalarından kaynaklandığını açıkladı. Vatandaşların asılsız paylaşımlara itibar etmemesi istendi.

Son günlerde popüler sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve milyonlarca kullanıcıyı endişeye sevk eden "17 Kasım 2026 Salı günü dünya genelinde elektrikler ve internet ağları tamamen çökecek" iddiaları, sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında zirveye yerleşti.

Vatandaşların akıllarında soru işaretleri yaratan bu komplo teorisi, kısa süre içinde en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Google üzerinde "17 Kasım’da ne olacak?" ve "17 Kasım elektrik ve internet kesintisi" aramalarını artıran milyonlarca vatandaş, konunun aslını öğrenmek için resmî açıklamalara odaklandı. Uzmanlar ve yetkili kurumlar, sosyal medyada dolaşıma sokulan bu senaryoların hiçbir teknik gerçekliğe dayanmadığını vurgulayarak kamuoyunu sakinleşmeye davet etti.

Küresel Karartma İddialarının Perde Arkası: Bilgiler Nasıl Çarpıtıldı?

Yapılan kapsamlı doğrulama incelemeleri ve siber güvenlik analizleri, 17 Kasım 2026 tarihinde Türkiye'de veya dünya genelinde enerji ve iletişim altyapısının devre dışı kalacağına dair hiçbir resmî uyarı, risk raporu veya teknik gerekçe bulunmadığını ortaya koydu.

Sosyal medyadaki korku dalgasının, birbirinden tamamen bağımsız üç farklı bilginin kasıtlı olarak çarpıtılmasıyla üretildiği belirlendi:

ABD’deki 1 Dakikalık Rutin Sistem Testi: Söylentilerin çıkış noktalarından birinin, ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ( FEMA ) ve Federal İletişim Komisyonu ( FCC ) tarafından gerçekleştirilecek rutin yayın testi olduğu anlaşıldı. Türkiye saatiyle 22.20’de ABD sınırları içerisinde, yalnızca radyo ve televizyon yayınlarına yönelik yaklaşık 1 dakikalık olağan bir acil durum uyarı testi yapılacak. Bu testin elektrik şebekeleriyle, internet altyapısıyla veya küresel ağlarla hiçbir bağı bulunmuyor.

Kurgu Çizgi Film Sahneleri: Komplo teorisini yayan hesapların, popüler bir animasyon dizisindeki kurgusal 17 Kasım sahnelerini gerçekmiş gibi servis ettiği tespit edildi.

Eski Askeri Raporların Çarpıtılması: ABD Savunma Bakanlığı'nın geçmiş yıllarda askeri üslerin altyapı dayanıklılığına yönelik hazırladığı eski teknik raporların, güncel bir küresel kriz gibi sunularak vatandaşlarda korku yaratılmaya çalışıldığı belirlendi.

Ankara’daki Elektrik Kesintilerinin Gerçek Nedeni Ne?

Sosyal medyadaki asılsız kriz senaryolarının yayıldığı saatlerde Başkent Ankara'nın bazı ilçelerinde yaşanan enerji kesintileri, vatandaşlar arasında kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Ancak Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) verileri incelendiğinde durumun tamamen planlı altyapı çalışmalarından ibaret olduğu netlik kazandı.

17 Kasım 2026 Salı günü Çankaya, Mamak, Gölbaşı, Pursaklar, Çubuk, Bala, Çamlıdere, Evren, Güdül, Kızılcahamam ve Kahramankazan ilçelerinin belirli sokaklarında uygulanan kesintiler, günler öncesinden resmî kanallardan duyurulan rutin şebeke iyileştirme, trafo bakım ve modernizasyon çalışmalarından kaynaklanıyor.

Yetkililer, internet ve mobil haberleşme hatlarında da Türkiye genelinde olağan akışın kesintisiz bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Uzmanlar, dijital platformlarda hızla yayılan teyitsiz bilgilere ve komplo teorilerine karşı vatandaşların yalnızca resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.