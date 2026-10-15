Başkentin hızla büyüyen ve gelişen yerleşim merkezlerinden biri olan Sincan, belediye tarafından hayata geçirilen altyapı ve üstyapı projeleriyle çehresini değiştirmeye devam ediyor. Sincan Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım ağını daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşturmak amacıyla sezon boyunca yoğun bir çalışma yürüttü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı bir şekilde yürütülen asfalt serim ve yenileme operasyonları, sürücülerin ve yayaların yüzünü güldürdü.

2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar neticesinde, ilçenin dört bir yanındaki yollar yepyeni bir görünüme kavuştu.

15 Mahallede 203 Sokak Sıcak Asfaltla Buluştu

Sincan genelinde artan nüfus yoğunluğu ve yeni yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçları doğrultusunda ekipler sahada aralıksız mesai harcadı. Yapılan planlamalar çerçevesinde asfalt serim çalışmaları şu bölgelerde yoğunlaştırıldı:

Çalışmanın Gerçekleştiği Mahalleler: 29 Ekim, Menderes, Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Alcı, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Pınarbaşı, Plevne, GOP, Saraycık, Törekent, Gazi, İstiklal ve Yeni Çimşit mahalleleri.

Yenilenen Sokak Sayısı: İlçe genelinde altyapı eksiği bulunan ve deforme olan 203 sokak modern sıcak asfaltla kaplandı.

Toplam Alan: Yıl boyunca süren çalışmalar sonucunda 202.000 metrekarelik alan baştan aşağı yenilendi.

Ekipler, deforme olan zeminlerin freze makineleriyle kazınmasının ardından serilen sıcak asfalt ile yolların ömrünü uzatırken, sürücülere de sarsıntısız bir seyahat deneyimi sundu.

Başkan Murat Ercan'dan "Asfaltsız Sokak Kalmayacak" Vurgusu

Sincan'ın hızla büyüyen yapısına dikkat çeken Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe genelinde sürdürülen yatırımların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana alt yapı ve ulaşım kalitesine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Ercan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sincan hızla büyürken biz de asfaltsız sokak bırakmıyoruz. Hem yeni kurulan yerleşim bölgelerinin hem de bakım gereken tüm sokaklarımızın asfaltla ilgili eksiği kalmayacak. Vatandaşlarımızın hak ettiği konforlu ulaşımı sağlamak için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Çalışmalar Kış Dönemi Sonrası Sürecek

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevsim şartlarının elverdiği süre boyunca program dahilindeki sokaklarda yama ve bakım çalışmalarını sürdürdü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ara verilecek olan asfalt serim faaliyetlerinin, önümüzdeki kış mevsiminin ardından kaldığı yerden hız kesmeden devam edeceği bildirildi. Sincan genelinde tamamlanan bu dev yatırım, ilçe sakinlerinden tam not aldı.