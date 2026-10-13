Sincan Belediyesi tarafından ilçe genelindeki Hanım Konaklarında düzenlenen 5-9 Ekim tarihli haftalık etkinlik ve eğitim programı netleşti. Kur'an-ı Kerim kurslarından camilerin toplumsal önemine, menapoz eğitiminden hafıza tekniklerine kadar pek çok farklı konuda uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek zengin içerikli programlar kadınların yoğun ilgisini çekiyor.

Sincan Belediyesi, ilçe genelindeki kadınların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Hanım Konakları faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir. Her hafta farklı mahallelerde yer alan konaklarda düzenlenen seminerler, kurslar ve bilgilendirici söyleşiler, ilçe sakinlerinin büyük beğenisini topluyor.

Bu kapsamda 5-9 Ekim tarihleri arasında Sincan'daki çeşitli Hanım Konaklarında gerçekleştirilecek olan haftalık etkinlik programı resmi olarak duyuruldu. Kadınların hem eğitsel hem de sosyal açıdan kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyan bu programlar, uzman isimlerin sunumlarıyla zenginleştiriliyor.

Hafta İçi Her Gün Düzenlenen Kur'an-ı Kerim Kursları

Sincan Belediyesi Hanım Konaklarında yürütülen çalışmaların temel taşlarından birini oluşturan Kur'an-ı Kerim kursları, yeni dönemde de aralıksız olarak sürdürülüyor. Hafta içi her gün sabah saat 08.30 ile 13.00 arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim eğitimleri, ilçe kadınlarına dini ve manevi konularda derinlemesine bilgi edinme fırsatı sunuyor.

Bu kapsamlı eğitimler Hayme Ana Hanımlar Konağı, G.O.P Hanımlar Konağı, Yenikent İlksan Toki Hanımlar Konağı, Selçuklu Hanımlar Konağı, Yenikent Hanımlar Lokali ve Şerife Bacı Hanımlar Konağı olmak üzere toplam altı farklı merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Yoğun bir katılımın gözlendiği kurslar sayesinde kadınlar hem ibadetlerini daha bilinçli yerine getirme imkanı buluyor hem-de konaklar bünyesinde sosyal bir çevre edinme şansı yakalıyor.

Camilerin Toplumsal Yeri ve Farkındalık Söyleşileri

Ekim ayının ilk haftasında planlanan etkinlik takviminin en dikkat çeken başlıklarından biri "Camilerin Toplumsal Hayattaki Yeri ve Önemi" konulu söyleşiler oldu. Pazartesi günü Selçuklu Hanımlar Konağı'nda Halime Korkut'un sunumuyla başlayan bu anlamlı söyleşi serisi, hafta boyunca farklı konaklarda devam ediyor.

Salı günü Yenikent İlksan Toki Hanımlar Konağı ile Yenikent Hanımlar Konağı'nda Saliha Ünal'ın anlatımıyla ele alınan konu, aynı gün Hayme Ana Hanımlar Konağı'nda Hatice Demir'in sunumuyla katılımcılara aktarılıyor.

Çarşamba günü Menderes Hanımlar Konağı'nda Sibel Er, G.O.P Hanımlar Konağı'nda ise Elif Ertürk bu önemli konuyu ele alırken, perşembe günü Evliya Çelebi Hanımlar Konağı'nda Fatma Kaplan Akdoğan katılımcılara hitap ediyor. Bu söyleşiler aracılığıyla camilerin mahalle kültüründeki birleştirici gücü ve toplumsal dayanışmadaki rolü derinlemesine masaya yatırılıyor.

Akıp Giden Zaman ve Sağlık Odaklı Bilgilendirme Seminerleri

Program takviminde sadece dini ve toplumsal konular değil, aynı zamanda bireysel gelişimi ve sağlığı destekleyen özel oturumlar da yer alıyor.

Çarşamba günü Yavuz Sultan Selim Hanımlar Konağı'nda Selma Öztürk'ün sunumuyla "Akıp Giden Değerimiz Zaman" başlıklı söyleşi düzenlenirken, aynı gün Şerife Bacı Hanımlar Konağı'nda Mürşide Günay benzer bir tema ile katılımcılarla buluşuyor.

Perşembe günü ise G.O.P Hanımlar Konağı'nda İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle kadın sağlığı açısından büyük önem taşıyan menapoz eğitimi gerçekleştiriliyor.

Haftanın kapanış günü olan cuma günü ise Yavuz Sultan Selim Hanımlar Konağı'nda Psikolog Berivan Bakıcı tarafından "Hafızayı Taze Tutmak ve Beyni Çalıştıran Günlük Alışkanlıklar" konulu bir seminer veriliyor. Sincan Belediyesi, bu tür bilinçlendirici ve eğitici etkinliklerle kadınların günlük yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.