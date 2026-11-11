Sivas'ın Kangal ilçesinde yürütülen Alacahan Altın Projesi kapsamındaki güncel maden rezervi verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyuruldu. Yapılan resmi açıklamada, 41,73 milyon tonluk toplam maden kaynağı içerisinde yaklaşık 893 bin ons altın bulunduğu bildirildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde faaliyet gösteren Alacahan Altın Projesi sahasındaki maden kaynaklarına ilişkin güncellenmiş teknik rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yapılan resmi bildirimde, bölgedeki maden sahasında yürütülen ilave jeolojik çalışmalar neticesinde yer altındaki toplam altın kaynağının boyutu ayrıntılı olarak kayıt altına alındı.

Alacahan Altın Projesi Güncel Rezerv Verileri

Alacahan Altın Projesi kapsamında yapılan son hesaplamalara göre toplam 41,73 milyon ton maden kaynağı içerisinde yaklaşık 893 bin ons altın yer almaktadır. Gerçekleştirilen teknik değerlendirmeler sonucunda sahadaki cevherin ton başına düşen ortalama altın tenörü ile toplam kütle dağılımı resmiyet kazanmıştır.

Proje sahasındaki maden dağılımına ilişkin paylaşılan teknik sınıflandırma şu verileri içermektedir:

Kaynak Türü Maden Kütlesi (Milyon Ton) Ortalama Tenör (g/t) İçerilen Altın (Ons) Belirlenmiş Maden 33,84 0,72 785.000 Mümkün Maden 7,89 0,43 108.000 Toplam Kaynak 41,73 0,67 893.000

Jeolojik Modelleme ve Sondaj Çalışmalarının Detayları

Maden sahasında daha önce 4 Kasım tarihinde duyurulan mümkün maden beyanının ardından kapsamlı ilave sondajlar gerçekleştirildi. Sahadan toplanan yeni numunelerin analiz edilmesiyle mineralizasyonun geometrik yapısı ve jeolojik sürekliliği daha net biçimde ortaya kondu. Elde edilen güncel veriler ışığında sahanın üç boyutlu jeolojik modeli ile jeoistatistiksel tahmin yaklaşımları baştan sona revize edildi.

UMREK Standartlarına Göre Hazırlanan Teknik Rapor

Söz konusu kaynak güncelleme raporu DAMA Mühendislik Proje ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlandı. Teknik incelemede 2023 yılı Şubat tarihli Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Kodunun ikinci versiyonu esas alındı. Ulusal standartlara tam uyumlu olarak tamamlanan rapor, sahadaki altın potansiyelinin ekonomik büyüklüğünü ve fiziki sınırlarını bilimsel yöntemlerle doğruladı.