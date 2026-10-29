Ankara genelinde yürütülen şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 ve 30 Ekim 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağı duyuruldu. Özellikle 30 Ekim tarihinde Beypazarı, Çankaya, Altındağ, Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi.

Başkent Ankara’da elektrik dağıtım şebekesinde kesintisiz ve güvenli enerji arzını sağlamak amacıyla yürütülen bakım, onarım ve altyapı iyileştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yetkili kurumlar tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 29 ve 30 Ekim 2026 tarihlerinde başkentin birçok farklı noktasında planlı elektrik kesintileri hayata geçirilecek.

29 Ekim tarihine ait bölgesel bilgiler sınırlı kalırken, asıl yoğunluğun yaşanacağı 30 Ekim Cuma günü için çok sayıda ilçede kapsamlı kesinti programı duyuruldu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesinti yapılacak cadde, sokak ve mahalle bilgileri ile saat aralıkları netleştirildi.

Beypazarı, Çankaya ve Altındağ İlçelerinde Kesinti Saatleri

Başkentin geniş coğrafi alanına yayılan bakım çalışmaları kapsamında Beypazarı ilçesinde 30 Ekim günü İncepelit bölgesinde 09.30 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca ilçenin Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi ve 1771 numaralı bölgelerde ise 14.00 - 17.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Merkezi noktalardan Çankaya'da ise kesintiler iki farklı zaman dilimine ayrıldı. Sabah saat 09.00 ile 11.30 arasında 3267, 3250, 3287, Sarıkamış Şehitleri ve Şehit Necdet Yılmaz çevresindeki bazı sokaklarda çalışma yürütülecek. Günün ikinci planlı kesintisi ise 14.00 - 16.00 saatleri arasında 3290, 3222, 3289, 3285, 5098 ve 3425 numaralı sokaklarda gerçekleştirilecek. Altındağ ilçesinde ise 09.00 - 10.00 saatleri arasında 1198 numaralı sokakta, 11.00 - 13.30 saatleri arasında ise 1779 ve 1727 numaralı sokaklarda kesinti öngörülüyor.

Ayaş, Etimesgut ve Gölbaşı'nda Elektrik Kesintisi Yaşanacak Alanlar

Ayaş ilçesinde geniş bir hat üzerinde planlanan çalışmalar doğrultusunda Pirireis, Kanuni, Mareşal Fevzi Çakmak, Hilal, Beypazarı, Ergenekon, Özal ve Güneyce bölgelerinde 09.30 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Aynı ilçe genelinde Leblebici, Demirel, Başbereket ve Başayaş çevrelerinde de 09.30 - 17.30 saatleri arasında enerji kesintisi uygulanacak.

Etimesgut ilçesinde sabah saat 09.00 - 11.30 arasında 3267, 3250, 3287, Sarıkamış Şehitleri ve Şehit Necdet Yılmaz çevresindeki sokaklarda elektrikler kesik olacak. Öte yandan Dumlupınar ve Ballı Kuyumcu bölgelerinde ise 09.30 - 14.30 saatleri arasında bakım çalışmaları yürütülecek.

Gölbaşı ilçesinde Uzun, Kayapınar, Şahin, Molla, Doğan, Peçenek, Adnan Menderes ve Mevlana bölgeleri 09.00 - 10.30 saatleri arasında kesintiden etkilenecek. İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz bölgesinde 09.00 - 12.30 saatleri arasında, bazı sokaklarda ise 09.00 - 14.00 saatleri arasında elektrikler verilemeyecek.

Polatlı, Sincan ve Yenimahalle'de Dikkat Çeken Detaylar

Tarım ve sanayi kenti Polatlı'da Bulduk bölgesinde 10.00 - 18.00, Gümüşyaka bölgesinde 10.30 - 18.30, Beşköprü ve Aşağı Kocahacılı bölgelerinde ise 09.30 - 17.30 saatleri arasında planlı kesinti yapılacak.

Sincan ilçesinde Şehit Nurettin Üner, Seven, Bumin Kağan ve Serin bölgelerinde 09.00 - 10.30 saatleri arasında elektrikler kesilecek. Dumlupınar ve Ballı Kuyumcu çevresinde 09.30 - 14.30 saatleri arasında, Muammer Aksoy, Yayla Çamköy, Meşeler, Avşarlar ve Çamköy bölgelerinde ise 09.30 - 17.30 saatleri arasında enerji kesintisi öngörülüyor.

Son olarak Yenimahalle ilçesinde 2708, 2700 ve 2719 numaralı sokaklarda 09.00 - 10.30 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Leblebici, Demirel, Başbereket, Başayaş ve Ayaş Ankara bölgelerinde 09.30 - 17.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Ayrıca Ankara Çiftlik Evleri Kooperatifi, Susuz Mahallesi, 2715 ve 2716 numaralı bölgelerde 11.00 - 12.30 saatleri arasında elektrikler geçici olarak kesilecek. Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden erken tamamlanması durumunda elektriklerin daha önce verilebileceğini hatırlatarak vatandaşların tedbirli olmasını istedi.