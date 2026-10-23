Başkent Ankara'da 23 Ekim 2026 Cuma günü şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Vatandaşlar enerji kesintilerinin saat kaçta sona ereceğini ve etkilenecek cadde ve sokakları merakla araştırıyor.

Türkiye'nin başkenti Ankara'da elektrik dağıtım altyapısının modernize edilmesi, enerji arz güvenliğinin artırılması ve şebekede yaşanabilecek olası arızaların önlenmesi amacıyla yürütülen bakım ve iyileştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkent EDAŞ tarafından yayımlanan güncel bilgilere göre, 23 Ekim 2026 Cuma günü kentin nüfus yoğunluğu yüksek 6 büyük ilçesinde planlı elektrik kesintileri hayata geçiriliyor.

Günlük yaşamı ve ticari faaliyetleri doğrudan etkileyen bu kesintiler, mahalle ve sokak bazlı olarak farklı saat aralıklarında uygulanıyor. Evlerinde veya iş yerlerinde planlı kesintiyle karşılaşan vatandaşlar arama motorları üzerinden "Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt ararken, yetkililer çalışmaların güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için duyurulan saatlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Altındağ ve Çankaya'da Planlı Bakım Saatleri

Başkentin merkezi noktalarından biri olan Altındağ ilçesinde, şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında üç ayrı zaman diliminde kesinti uygulanacak. Çalışmaların yoğunlaştığı 11.00-12.30, 14.00-15.30 ve 16.00-17.30 saat aralıklarında; 494, 490, 487, 402, 390 numaralı sokaklar ile Şehit Bülent Yalçınkaya ve Şehit Harun Aydın gibi bölgelerde geçici enerji kısıtlamasına gidiliyor.

Ankara'nın kalbi Çankaya ilçesinde ise gece saatlerinde başlayan ve gün boyu süren altı ayrı çalışma planlandı. Gece yarısı 00.30 - 05.30 saatleri arasında Ahmetadil, İzmir 1, Cihan, Necatibey, Atatürk ve Gazi Mustafa Kemal caddelerinde uygulanan kesintinin yanı sıra; gündüz saatlerinde Fatih Sultan Mehmet, Susuz Mahallesi, Ziyabey, İnönü Bulvarı ve Kuzgun sokak çevresinde farklı saat aralıklarında bakım faaliyetleri yürütülüyor.

Keçiören ve Mamak'ta Güncel Kesinti Detayları

Keçiören ilçesinde yürütülen şebeke çalışmaları özellikle Çalseki ve Güzelyurt Bağlum bölgelerini kapsıyor. Sabah 10.00 ile 12.00 arasında ve öğleden sonra 14.00 ile 16.00 saatleri arasında iki ayrı periyot halinde enerji akışı durdurulurken, bölge sakinlerinin önlem alması istendi.

Mamak ilçesinde ise şebeke iyileştirme çalışmalarının adresi Kayaş bölgesi oldu. Kayaş Mahallesi'nin yanı sıra 84 ve 1539/5 sokak kesimlerinde 09.30 - 17.30 saatleri arasında yaklaşık sekiz saatlik planlı bir elektrik kesintisi yaşanıyor.

Sincan ve Yenimahalle'de Kapsamlı Enerji Kısıtlaması

23 Ekim Cuma gününün en geniş çaplı kesinti programına sahne olan ilçelerin başında Sincan geliyor. Sabah saat 09.00 itibarıyla başlayan çalışmalar, akşam saat 17.45'e kadar birçok mahalleyi etkiliyor. Hacı Bayram, Malazgirt, Kosova, Fırat, Yenihisar, Alagöz, Alcı, Maliköy, Hürriyet ve Nizam caddeleri başta olmak üzere çok sayıda sokakta uzun süreli kesintiler uygulanıyor. Uzmanlar, sokak isimlerinin ve numaralarının yoğunluğu nedeniyle Sincan sakinlerinin kendi adreslerini resmi listelerle karşılaştırmasının önemine dikkat çekiyor.

Yenimahalle ilçesinde de altı farklı noktada planlı bakım gerçekleştiriliyor. Sabah 09.15'te Altıntepe ve Sivas çevresinde başlayan kesintiler, 09.30 - 17.30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet, Susuz Mahallesi ve 1010 numaralı sokaklar etrafında devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise Köyiçi, Ergazi Mahallesi ve Şehit Adil Yurtoğlu çevresindeki hatlarda iyileştirme çalışmaları sürdürülecek.

Vatandaşların Dikkat Etmesi Gerekenler

Başkent EDAŞ tarafından yürütülen planlı çalışmaların bitiş saatleri, sahadaki teknik ekibin iş güvenliği ve operasyonel seyrine bağlı olarak erken ya da geç tamamlanabiliyor. Vatandaşların elektrikli ev aletlerinin zarar görmemesi adına kesinti süresince önlem almaları, çalışmaların tamamlanmasının ardından ise şebeke su ve elektrik hatlarında yaşanabilecek geçici dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları öneriliyor. Güncel arıza ve anlık kesinti bilgilerine Başkent EDAŞ'ın resmi kanalları veya ALO 186 hattı üzerinden ulaşmak mümkün.