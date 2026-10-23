Başkent Ankara'da 23 Ekim 2026 tarihinde Gölbaşı, Akyurt ve Elmadağ ilçelerinde meydana gelen şebeke arızaları ve depo sorunları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve kesintiden etkilenecek mahalleleri araştırırken, ilgili ekipler arızaları gidermek için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye'nin başkenti Ankara'da altyapı hatlarında meydana gelen ani arızalar, bakım ve onarım çalışmaları günlük yaşamı doğrudan etkilemeye devam ediyor. Ev ve iş yerlerinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar arama motorları üzerinden kesintilerin detaylarını araştırırken, 23 Ekim 2026 Perşembe günü itibarıyla Gölbaşı, Akyurt ve Elmadağ ilçelerinde su kesintileri yaşandığı duyuruldu.

Şebeke borularında oluşan deformasyonlar, depo arızaları ve tedbir amaçlı kapatılan hatlar nedeniyle su akışının durdurulduğu bölgelerde, ekiplerin en kısa sürede onarım yapmak için sahada mesai harcadığı bildirildi. İşte ilçe ilçe güncel su kesintisi saatleri ve etkilenen mahalle detayları.

Gölbaşı Örencik Mahallesi'nde Şebeke Arızası

Ankara'nın hızla büyüyen ve gelişen ilçelerinden biri olan Gölbaşı'nda sabah saatlerinde başlayan su kesintisi bölge sakinlerini etkiledi.

Etkilenen Yer: Örencik Mahallesi'nin bir kısmı

Arıza Sebebi: Örencik Mahallesi 3802 Sokak üzerinde bulunan 100'lük içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle acil müdahale gerekliliği doğdu.

Kesinti ve Tamir Saatleri: 23.10.2026 saat 08:30 itibarıyla kesilen suyun, onarım çalışmalarının planlandığı gibi gitmesi durumunda saat 12:00 civarında yeniden verilmesi öngörülüyor.

Yetkililer, sabah saatlerinde yaşanan bu aksaklık dolayısıyla vatandaşlardan sabır ve anlayış beklediklerini ifade etti.

Akyurt Güzelhisar Mahallesi'nde Uzun Süreli Su Kesintisi

Akyurt ilçesinde ise vatandaşları gün boyunca etkileyecek daha kapsamlı bir arıza bilgisi paylaşıldı. İlçenin su temininde önemli bir noktada yer alan depoda yaşanan aksaklık kesintiyi beraberinde getirdi.

Etkilenen Yer: Güzelhisar Mahallesi tamamı

Arıza Sebebi: Güzelhisar Mahallesi Su Deposunda oluşan teknik arıza.

Kesinti ve Tamir Saatleri: 23.10.2026 saat 09:00'da başlayan su kesintisinin, arızanın kapsamlı olması nedeniyle saat 20:00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Akyurt'taki bu uzun süreli kesinti nedeniyle bölge sakinlerinin gerekli tedbirleri alması ve su ihtiyaçlarını önceden karşılaması büyük önem taşıyor.

Elmadağ İsmetpaşa Mahallesi'nde Tedbir Amaçlı Su Kesintisi

Elmadağ ilçesi ise bir önceki günden devam eden ve yeni eklenen çalışmalarla gündemde yer alıyor. İlçe genelinde altyapı çalışmalarının sürdüğü noktalarda olası su kayıplarının önüne geçmek için önlemler alınıyor.

Etkilenen Yer: İsmetpaşa Mahallesi üst kotları

Arıza Sebebi: İsmetpaşa Mahallesi Ünlü Cadde içerisinde altyapı çalışması yürüten özel bir inşaat firmasının faaliyet alanında yer alan 90'lık PVC dağıtım şebeke hattının kör tapasının boşa çıkarak su zaiyatına yol açmaması amacıyla tedbir amaçlı su akışı durduruldu.

Kesinti ve Tamir Saatleri: 23.10.2026 saat 09:10 ile saat 15:00 arasında bölgeye su verilemiyor.

Ekiplerin hat güvenliğini sağladıktan sonra suyu yeniden kademeli olarak vereceği kaydedildi.

Ekipler Sahada Çalışmalarını Sürdürüyor

Ankara genelinde su yönetimini sağlayan birimler, hatlarda meydana gelen patlakları ve depo arızalarını gidermek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Özellikle Akyurt'taki depo arızasının akşam saatlerine kadar uzayacak olması, bölgedeki vatandaşların günlük rutinlerini planlarken dikkatli olmasını gerektiriyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına musluklarını kapalı tutmaları, çalışmaların tamamlandığı saatlerde ise şebeke suyunun ilk dakikalarda bulanık akabileceği ihtimaline karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor. Başkentteki arıza ve kesinti güncellemeleri anlık olarak takip edilmeye devam ediyor.