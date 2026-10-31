Ekim ayının başında gerçekleşen yaklaşık 4,71 TL'lik zammın ardından Türkiye genelinde otogaz fiyatları 40,60 TL ile 41,40 TL arasında dengelendi. 31 Ekim 2026 itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel pompa satış tarifeleri ve markaların Ankara özelindeki tavan fiyat listeleri araç sahipleri için netlik kazandı.

Akaryakıt piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden devam ederken, özellikle benzin ve motorin fiyatlarının yanı sıra LPG (otogaz) fiyatlarına yönelik arama hacimleri rekor seviyelere ulaştı.

Türkiye genelinde binlerce sürücünün gündeminde ilk sırada yer alan "LPG'ye zam var mı?"sorusu, bütçesini planlamak isteyen araç sahiplerinin yakından takip ettiği başlıkların başında geliyor.Sektör kaynaklarından gelen son dakika bilgileri ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, otogaz kullanıcılarını tedirgin ederken, fiyatların doğru kaynaklardan takip edilmesi büyük önem taşıyor.

Akaryakıt piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik, döviz kurları ve rafineri maliyetlerindeki dalgalanmalar sürücülerin bütçesini doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Özellikle ekim ayının başında otogaz grubuna yansıyan yaklaşık 4,71 TL'lik dev zammın ardından piyasadaki fiyatlar yeni bir denge noktasına oturdu.

31 Ekim 2026 tarihli güncel verilere göre, Türkiye genelinde ortalama otogaz (LPG) litre fiyatları 40,60 TL ile 41,40 TL arasında değişiklik gösteriyor. Araç sahipleri, artan akaryakıt masraflarını optimize edebilmek için il il ve marka marka güncel tarife listelerini yakından takip ediyor.

Son Dakika LPG'ye Zam Var mı?

Akaryakıt piyasasında ard arda gelen ÖTV kaynaklı zam dalgası araç sahiplerinin bütçesini sarsmaya hazırlanırken; 31 Ekim 2026 itibarıyla benzine gelecek 4,15 TL ve motorine eklenecek 3,60 TL'lik artışların hemen ardından gözler, otogazda konuşulan devasa 9 TL'lik zam beklentisine çevrildi.

LPG'YE 9 TL'lik dev artışın pompaya yansıması halinde İstanbul, Ankara ve Konya gibi büyükşehirlerde LPG litre fiyatlarının 50 TL eşiğini geride bırakarak 50,29 TL seviyelerine kadar tırmanması, milyonlarca sürücünün günlük ulaşım ve lojistik maliyetlerini doğrudan katlayacak kritik bir ekonomik baskı yaratacak.

Büyükşehirlerde Güncel Otogaz Pompa Satış Tarifeleri

Milyonlarca sürücünün merakla araştırdığı büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları, lojistik maliyetler ve bölgesel rekabet koşullarına bağlı olarak küçük farklar gösterebiliyor. Mevcut verilere göre büyükşehirlerdeki ortalama otogaz tarifeleri şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul (Avrupa Yakası): 41,20 TL / litre

İstanbul (Anadolu Yakası): 40,60 TL / litre

Ankara: 41,29 TL / litre

İzmir: 41,20 TL / litre

Bursa: 40,60 TL / litre

Antalya: 41,40 TL / litre

Markalara Göre Güncel Otogaz Tarifeleri (Ankara Örneği)

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin tarifeleri; lojistik maliyetler, rekabet koşulları ve EPDK tavan fiyat bildirimlerine bağlı olarak istasyon bazlı küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Türkiye'nin önde gelen dağıtım markalarının tavan pompa fiyatları genel olarak birbirine oldukça yakın seyrediyor. Ankara'daki önde gelen markaların ortalama LPG fiyatları şu şekildedir:

Aygaz / Otogaz: 41,29 TL – 43,89 TL (Tavan Fiyat aralığı)

Petrol Ofisi / PO Gaz: 41,29 TL

Aytemiz Optimum LPG: 41,29 TL

Milangaz: 41,25 TL

TPPD (Türkiye Petrolleri): 41,29 TL

Sürücüler İçin Tasarruf İpucu: İstasyon Bazlı İndirimler

Akaryakıt alırken yalnızca ana dağıtım şirketlerinin resmi tavan fiyatlarına bağlı kalmak zorunda olmayan sürücüler için önemli bir detay bulunuyor.

Mevcut düzenlemelere göre bayiler, dağıtım şirketlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) bildirdiği tavan fiyatları aşmamak koşuluyla kendi bölgelerinde serbestçe indirimli tarife uygulayabilmektedir. Bu esneklik sayesinde, şehir içindeki farklı istasyonlarda litre başına 1 ila 2 TL daha uygun fiyatlarla karşılaşmak mümkündür.

Zam Söylentileri Piyasayı Nasıl Etkiliyor?

Son dönemde döviz kurları, rafineri fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri ekseninde yayılan zam beklentileri, sürücülerin istasyonlara yönelmesine neden oluyor. Uzmanlar, otogaz kullanan araç sahiplerinin resmi açıklamaları ve EPDK onaylı duyuruları takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

LPG, benzin ve motorin maliyetlerine kıyasla hâlâ bütçe dostu bir alternatif olarak öne çıksa da, olası fiyat güncellemelerinin aylık yakıt masraflarını doğrudan etkileyeceği unutulmamalıdır. Sürücülerin hem bütçelerini korumak hem de en ekonomik akaryakıt noktalarını tespit etmek için günlük tavan fiyat listelerini düzenli olarak incelemesinde fayda var.