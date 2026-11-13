Galatasaray yönetimi, son dönemde şiddetli yağışların da etkisiyle yeniden yıpranan RAMS Park zemini için köklü bir yol haritası belirledi. Önceki çalışmalardan verim alamayan sarı-kırmızılılar, kısa vadede ücretsiz bakım anlaşmasıyla sahayı toparlamayı hedeflerken, 2026 yılının sonunda ise yurt dışından getirilecek hibrit çimlerle stadyum zeminini tamamen yenilemeye hazırlanıyor.

Süper Lig ve Avrupa arenasında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da, saha içi sonuçlar kadar stadyum zemininin durumu da gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Özellikle İstanbul'da son günlerde etkisini artıran şiddetli yağışların ardından RAMS Park'ın zemininde meydana gelen bozulmalar, hem teknik heyetin hem de taraftarların tepkisini çekmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, kronikleşmeye başlayan bu problemi kalıcı olarak ortadan kaldırmak amacıyla iki aşamalı yeni bir eylem planını devreye soktu.

Önceki Yenileme Çalışmaları Beklentileri Karşılamadı

Galatasaray cephesi, geride kalan milli maç arasında stadyum zemininde kapsamlı bir iyileştirme operasyonu gerçekleştirmişti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sahadan istenilen geri dönüş alınamadı. Kulüp kurmayları ve saha uzmanları tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda, önceki yenileme sürecinde kullanılan malzemenin zemin yapısına ve iklim koşullarına uygun olmadığı tespit edildi. Yanlış malzeme seçimi nedeniyle yağışlarla birlikte zeminin yeniden ağırlaşması ve kopmaların yaşanması, yönetimi farklı alternatifler aramaya itti.

Kemerburgaz Ekibi Devrede: Ücretsiz Bakım Anlaşması

Mevcut fikstür yoğunluğunda maçların aksamaması için acil bir çözüm arayışına giren sarı-kırmızılı idareciler, kulübün yeni tesisleri olan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin çim bakımını üstlenen firma ile masaya oturdu. Yapılan kritik zirvede, RAMS Park zemininin yıl sonuna kadar oynanabilir en iyi seviyede tutulması için uygulanacak geçici iyileştirme yöntemleri ele alındı.

Görüşmeler neticesinde taraflar kısa vadeli onarım çalışmaları konusunda el sıkıştı. Anlaşmanın dikkat çeken en önemli detayı ise finansal boyutu oldu. İlgili firma, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek bu acil bakım ve onarım işlemleri karşılığında Galatasaray Kulübü'nden herhangi bir ücret talep etmeyeceğini bildirdi. Bu mutabakatın hemen ardından stadyumda yoğun bir çalışma temposu başlatıldı.

Kumlama ve Hibrit Çim Takviyesi Başladı

Acil eylem planı kapsamında RAMS Park'ta zemin güçlendirme faaliyetleri hız kazandı. Saha ekipleri, mevcut çimin kök yapısını korumak ve yüzey dengesini sağlamak amacıyla kumlama ve bölgesel hibrit çim çakım işlemlerine start verdi. Bu geçici müdahalelerle, yıl sonuna kadar oynanacak kritik karşılaşmalarda futbolcuların sakatlık riskinin en aza indirilmesi ve top kontrolünün kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Asıl Büyük Değişim 2026 Yılının Sonunda

Galatasaray yönetiminin asıl hedefi ise geçici çözümlerle günü kurtarmak değil, sorunu kökünden çözmek. Sarı-kırmızılılar, 2026 yılının sonunda RAMS Park zeminini tamamen sökerek baştan aşağı yenilemek için şimdiden hazırlıklara başladı.

Yeni dönemde aynı hataların tekrarlanmaması adına tedarik zincirinde de değişikliğe gidiliyor. Kulübün bu kez İzmir'de modern çim üretim tesisi bulunan bir firma ile iş birliği yapması ve serilecek özel çimlerin yurt dışından sipariş edilmesi gündemde. Yurt dışından getirilecek yüksek standartlı doğal çimlerin stadyuma serilmesinin ardından, zemine hibrit çim çakım işlemi uygulanacak. Böylece hem drenaj kapasitesi yüksek hem de ağır hava koşullarına dayanıklı bir oyun alanı oluşturulacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, yıl sonunda hayata geçirilecek bu kapsamlı operasyonla birlikte RAMS Park'ta uzun süredir tartışma konusu olan zemin problemini tarihe gömmeyi ve takıma Avrupa standartlarında bir saha sunmayı hedefliyor.