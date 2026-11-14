Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli kamu personeline ilişkin çalışma esaslarında 15 maddelik kapsamlı düzenleme yapıldı. Yürürlüğe giren kararla izin hakları, disiplin yaptırımları, işe başlama süreleri ve memur kadrolarına geçiş şartları yeniden belirlendi.

Kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen personelin çalışma esaslarını belirleyen yönetmelikte kapsamlı değişikliklere gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, sözleşmeli personelin işe başlama sürelerinden disiplin cezalarına, hastalık izinlerinden kurum içi yer değişikliğine kadar pek çok alanda yeni kurallar getirildi.

Sözleşmeli Personel İçin İşe Başlama ve İzin Esasları

Yeni düzenlemeye göre sözleşmeli personel, kurum içi yer değişikliği veya ilk defa atanmada aynı yerdeki görevlere tebliğ gününü, farklı yerdeki görevlere ise tebliğden itibaren 15 günü izleyen iş gününde başlamakla yükümlü kılındı. Hastalık ve refakat izinlerinde memur hükümleri kıyasen uygulanırken, azami izin süresi sonunda göreve başlamayanların sözleşmeleri feshedilecek.

Yürürlüğe giren kararla birlikte aylık ödeme sisteminde de net çerçeve çizildi. Ödemelerin ay başında peşin yapılacağı, memur kadrosuna atanma, ölüm ve emeklilik aylığı bağlanması durumları hariç olmak üzere, ay bitmeden görevden ayrılanlardan kalan günlere ait ücretlerin tahsil edileceği hükme bağlandı. Ayrıca hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan geçici iş göremezlik ödeneğinin personelin ücretinden mahsup edileceği bildirildi.

Disiplin Hükümleri ve Görev Sonlandırma Şartları

Sözleşmeli çalışanlara yönelik disiplin süreçleri ile görevden uzaklaştırma uygulamaları Devlet Memurları Kanununa paralel hale getirildi. Disiplin fiilleri karşısında uygulanacak yaptırımlar şu esaslara bağlandı:

Kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren fiillerde disiplin kurulunun kararı ve yetkili amirin onayıyla görevine son verilecek.

Aylıktan kesme cezası, personelin pozisyonuna bağlı ödemelerinin toplamından 1/30 ile 1/8 oranları arasında kesinti yapılarak tahsil edilecek.

Zorlayıcı bir mazeret olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanların veya staj döneminde başarısız olanların sözleşmesi feshedilecek.

Her çalışan için memurlardaki usule uygun biçimde özlük dosyası tutulması zorunlu olacak.

Eğitim Şartı ve Kadro İptalleri

Yapılan düzenleme kapsamında istihdam edilen personelin temel, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim süreçlerini kurumların yönetmeliklerine uygun tamamlaması şart koşuldu. Memur kadrosuna geçiş yapan sözleşmeli personelden boşalan pozisyonlar kendiliğinden iptal edilerek Kamu Personel Bilgi Sistemine aktarılacak, bu kişilere ayrıca iş sonu tazminatı ödenmeyecek.