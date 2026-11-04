Ticaret Bakanlığı, çocukların kullanımı için satılan renkli sulu diş kaşıyıcının piyasaya arzını yasaklayarak toplatma kararı aldı. Yapılan denetimlerde ürünün standartlara uymadığı, boğulma ve solunum yolu tıkanması riski taşıdığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri sonucunda, bebek ve çocukların kullanımına sunulan renkli sulu diş kaşıyıcının güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi. Tüketici güvenliğini tehdit eden söz konusu ürünün satışına son verilirken, piyasada bulunan ürünlerin toplatılması yönünde resmi karar alındı.

Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı Neden Yasaklandı

Yapılan laboratuvar ve teknik incelemeler sonucunda renkli sulu diş kaşıyıcının yürürlükteki oyuncak güvenliği standartlarına uygun olmadığı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, ürünün küçük yaştaki çocuklarda doğrudan boğulma ile solunum yolunun tıkanması riski oluşturduğunu ve bu nedenle piyasadan ivedilikle kaldırıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı Tarafından Alınan Güvenlik Kararları

Denetim raporlarının ardından harekete geçen bakanlık birimleri, çocuk sağlığını riske atan ürün için şu idari yaptırımları uygulamaya koydu:

Ürünün iç pazara arzının ve satışının tamamen yasaklanması

Piyasada ve satış noktalarında bulunan mevcut ürünlerin toplatılması

Çocuk ve bebek güvenliğini tehlikeye atan benzer ürünlere yönelik denetimlerin artırılması

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin gerçekleştirdiği bilgilendirmede denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Kaplan, çocukların sağlığını ve güvenliğini doğrudan tehdit eden hiçbir güvensiz ürünün piyasada bulunmasına müsaade edilmeyeceğini, piyasa gözetimi uygulamalarının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Bebek Ürünlerinde Güvenlik Standartları ve Diş Kaşıyıcılar

Diş kaşıyıcılar, bebeklerin erken gelişim evrelerinde diş çıkarma süreçlerini rahatlatmak amacıyla tercih edilen temel bakım araçları arasında yer alıyor. Bebeklerin hassaslaşan diş etlerine temas ettirerek ya da sıkarak kullandığı bu gereçler, bölgedeki kaşıntı ve ağrı hissinin hafifletilmesine yardımcı oluyor.

Ağızla doğrudan temas eden ve küçük parçalar barındırabilen bu tip bebek araçlarının mekanik dayanıklılık testlerinden geçmesi büyük önem taşıyor. Oyuncak güvenliği standartlarını sağlamayan materyaller, kullanım sırasında parçalanarak soluk borusunu tıkama ve boğulmaya yol açma ihtimali barındırıyor. Bakanlık, standart dışı ürünlere karşı denetim mekanizmalarını sıkı tutarak çocukların can güvenliğini korumayı hedefliyor.