Başakşehir’in Gaziantep FK’yi 2-1 yenmesi, Gençlerbirliği’nin yakın rakipleri arasındaki puan farkını değiştirdi. Başkent ekibi sekiz puanda kalırken, Başakşehir 11 puana yükseldi. Gençlerbirliği’nin sıralamasındaki gerilemede ise Göztepe’nin deplasman galibiyeti belirleyici oldu. İşte 18 Ekim sonuçlarının ardından Ankara temsilcisinin ligdeki yeri, rakipleriyle arasındaki fark ve puan tablosunda öne çıkan değişimin nedenleri ile karşılaşmaların ayrıntıları.

Trendyol Süper Lig’in sekizinci haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK’yi 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi bu sonuçla puanını 8’den 11’e yükseltirken, Gaziantep FK 8 puanda kaldı. Karşılaşma, aynı puan grubunda bulunan Gençlerbirliği açısından da yakın rakiplerle arasındaki farkı değiştirdi.

Ancak Gençlerbirliği’nin 14. sıradan 15. sıraya gerilemesinin nedeni Başakşehir’in galibiyeti değil, Göztepe’nin Kocaelispor deplasmanında kazanması oldu. Başakşehir, Gaziantep karşılaşmasından önce de başkent temsilcisinin üzerinde yer alıyordu.

Günün sonuçları birlikte değerlendirildiğinde Gençlerbirliği 8 puanla 15. sırada bulunuyor. Göztepe ise aldığı galibiyetle 9 puana ulaşarak Ankara ekibinin önüne geçti. Bu sıralama, maç öncesi puan cetveline 18 Ekim’de tamamlanan karşılaşmaların sonuçlarının eklenmesiyle oluşuyor.

Başakşehir–Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Başakşehir, 8. dakikada Shomurodov’un golüyle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

Gaziantep FK, 66. dakikada Serdar Dursun ile beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol ise 81. dakikada Umut Güneş’ten geldi. Başakşehir kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak üç puanı aldı.

Bu sonuç, maç öncesinde sekizer puanı bulunan iki takım arasındaki eşitliği bozdu. Başakşehir’in Gençlerbirliği ile arasındaki puan farkı da üçe çıktı.

Gençlerbirliği’nin sırasını Göztepe’nin galibiyeti değiştirdi

Ankara temsilcisini sıralama açısından doğrudan etkileyen karşılaşma, günün daha erken saatlerinde oynandı. Göztepe, deplasmanda Kocaelispor’u 2-1 yendi.

Karşılaşma öncesinde 6 puanı bulunan İzmir ekibi, üç puanı hanesine yazdırarak 9 puana yükseldi. Böylece 8 puanlı Gençlerbirliği’ni geçti. Kocaelispor ise 12 puanda kaldı.

Başkent ekibinin maç oynamadığı pazar gününde bir basamak gerilemesinin arkasında bu sonuç bulunuyor. Başakşehir’in kazanması puan farkını açtı; Göztepe’nin kazanması ise Gençlerbirliği’nin sırasını değiştirdi.

Yakın rakiplerle puan farkı ne oldu?

18 Ekim’deki iki karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği’nin yakın çevresindeki puan tablosu şöyle şekillendi:

Takım Puan Gençlerbirliği ile puan farkı Başakşehir 11 3 puan önde Göztepe 9 1 puan önde Gaziantep FK 8 Aynı puanda Gençlerbirliği 8 — Konyaspor 5 3 puan geride Samsunspor 4 4 puan geride Eyüpspor 3 5 puan geride

Tablodaki puanlar, maç öncesi TFF cetveli ile tamamlanan karşılaşmaların sonuçları üzerinden hesaplandı. Gaziantep FK ile Gençlerbirliği arasındaki puan eşitliği sürdü. Göztepe ise bu gruptan bir puan farkla ayrıldı.

Gençlerbirliği neden sekiz puanda kaldı?

Gençlerbirliği, sekizinci hafta karşılaşmasını 17 Ekim Cumartesi günü Galatasaray’a karşı oynadı. Eryaman Stadyumu’ndaki mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan kırmızı siyahlılar haftayı puansız geçti.

Kulübün resmî fikstür ve sonuç sayfasında da karşılaşma bu skorla yer alıyor. Ankara ekibi bir önceki lig maçında ise Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalmıştı.

Sekiz maç sonunda Gençlerbirliği’nin hanesinde iki galibiyet, iki beraberlik ve dört mağlubiyet bulunuyor. Toplam sekiz puanın altısı galibiyetlerden, ikisi beraberliklerden geldi.

Ankara ekibi için günün özeti: Sıra geriledi, puan değişmedi

Gençlerbirliği’nin puanı pazar günü değişmedi; ancak rakiplerinin aldığı sonuçlar tablodaki yerini etkiledi. Göztepe’nin dokuz puana çıkmasıyla başkent temsilcisi 15. sıraya geriledi.

Gaziantep FK’nin kaybetmesi, bu rakiple puan farkının açılmasını önledi. Başakşehir’in galibiyeti ise daha önce eşit puanda bulunan İstanbul ekibini üç puan uzağa taşıdı.

Böylece “Başakşehir–Gaziantep FK sonucu Gençlerbirliği’ni nasıl etkiledi?” sorusunun yanıtı iki ayrı başlıkta ortaya çıktı: Başakşehir ile puan farkı üçe yükseldi; sıralamadaki bir basamaklık kayıp ise Göztepe’nin galibiyetinden kaynaklandı.