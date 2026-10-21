Ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor 2027 için hazırlıklar tüm hızıyla başlarken Acun Ilıcalı yeni sezon konseptini ve 10 milyon TL'lik rekor büyük ödülü açıkladı. Turabi ve Ogeday'ın kaptanlık yapacağı yeni sezonda yarışmacı seçmeleri başlarken, ünlü fenomen Emel Kızıltaş'ın seçmelere katılması büyük ses getirdi.

Türkiye'de televizyon yayıncılığının en çok izlenen ve her sezon milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programı Survivor, yepyeni bir format ve devasa ödüllerle geri dönmeye hazırlanıyor. Yıllardır ardı arkası kesilmeyen rekabeti, ada şartlarının zorlukları ve sürpriz gelişmeleriyle adından söz ettiren yarışma için Survivor 2027 hazırlıkları resmen başladı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yeni sezonun hem konseptini hem de Türk televizyon tarihine geçecek büyük ödül miktarını duyurarak heyecanı zirveye tırmandırdı.

Geri sayımın başladığı bu süreçte yarışmacı seçmeleri hız kazanırken, seçmelere katılan ünlü isimler de magazin gündeminde geniş yankı uyandırıyor.

Turabi ve Ogeday Bu Kez Kaptan Olarak Sahne Alıyor

Survivor tarihinde unutulmaz başarılara imza atan ve ikişer kez şampiyonluk kupasını kaldıran Turabi Çamkıran ile Ogeday Girişken, 2027 sezonunda yeniden adaya dönüyor. Ancak bu kez iki efsane isim yarışmacı olarak değil, çok daha stratejik bir görevle ekranlarda olacak.

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre Turabi ve Ogeday, yeni sezonda oluşturulacak iki ayrı takımın kaptanlığını yapacak. Yarışmaya başvuran ve seçmeleri geçen gönüllü yarışmacılar, bu iki eski şampiyonun kurduğu takımlarda yer alarak şampiyonluk için ter dökecek. Ilıcalı yeni konsepti özetlerken, "Turabi'nin takımı Ogeday'ın takımına karşı yarışacak ama büyük ödülü gönüllülerimiz kazanacak" diyerek rekabetin doruklarda olacağının sinyallerini verdi.

Türk Televizyon Tarihinin En Büyük Ödülü: 10 Milyon TL

Yarışmacıların zorlu parkurlarda ve ada şartlarında verdiği mücadelenin karşılığı olan büyük ödül de bu sezon rekor seviyeye çıkarıldı. Ödül hakkında detaylı bilgi veren Acun Ilıcalı, "Bu sene düşündük ve gerçekten büyük bir ödül verelim dedik. Ödül Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ödülü. Survivor'ı kazanan tam 10 milyon TL'nin sahibi olacak" ifadelerini kullandı. Belirlenen bu devasa rakam, yarışmaya olan başvuruların rekor düzeyde artmasına yol açtı.

Fenomen İsim Emel Kızıltaş Survivor Seçmelerinde

Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı Survivor 2027 için başkentte ve çeşitli merkezlerde yarışmacı seçmeleri devam ederken, Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar izleyicileri merakta bırakmaya devam ediyor. Görüşmelere katılan adaylar arasında yer alan ve geçmişte katıldığı moda yarışmalarıyla tanınan, sonrasında ise sunuculuğa adım atan ünlü fenomen Emel Kızıltaş, seçmelerdeki açıklamalarıyla dikkat çekti.

Seçmelerde oldukça iddialı konuşan Kızıltaş, ada şartlarına ve parkurlara olan bakışını şu sözlerle dile getirdi: "Stüdyodan çıkıp adanın tozunu attırmak istiyorum. İddialıyım, yenilmez değilim tabii ki. Parkurda mücadele ederim, aç dururum, uyumam. Böceklerle nasıl anlaşacağımı bilmiyorum, o benim için de büyük bir sınav olacak."

Yeni Sezon Başlamadan Heyecan Dorukta

Turabi ve Ogeday'ın stratejik kapışması, 10 milyon TL'lik rekor ödülü ve sürpriz ünlü adayların katıldığı seçmeleriyle Survivor 2027, şimdiden adından en çok söz ettiren yapım olmayı başardı. Gönüllü adayların seçmelerinin tamamlanmasının ardından adadaki kadronun nasıl şekilleneceği ve yeni sezonun ne zaman ekrana geleceği izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.