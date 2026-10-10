Kanal D ekranlarında yayınlanacak Ay Yapım imzalı Susuz Yaz dizisinin çekimleri başladı. Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan yapım, 1970'li yılların Adana'sında geçen etkileyici bir hikayeyi izleyiciyle buluşturacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ay Yapım imzalı Susuz Yaz dizisinin çekimleri resmen başladı. Ünlü yazar Necati Cumalı'nın aynı adlı klasik eserinden televizyona uyarlanan dizi, 1970'lerin Adana'sında geçen etkileyici ve dramatik bir hikayeyi konu alıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal'ın oturduğu yapımın senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor. Dizi, aşk, toprak ve su mücadelesi gibi evrensel temaları işleyerek izleyicileri derinden etkilemeyi hedefliyor.

Susuz Yaz Dizisi Nerede Çekiliyor?

Merakla beklenen Susuz Yaz dizisinin çekimleri, hikayenin ana mekanı olan Adana'da başladı. 1970'li yılların atmosferini yansıtacak olan yapım, özellikle Adana'nın Çarlak köyünde ve çevresindeki doğal mekanlarda hayat buluyor. Dizinin görsel zenginliği, dönemin ruhunu ekrana taşımak için özel olarak tasarlandı.

Susuz Yaz Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Dönem dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda birçok başarılı isim yer alıyor. Başrolleri Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar) ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan) paylaşıyor. Deneyimli ve genç yeteneklerin bir araya geldiği kadro, izleyicilere unutulmaz performanslar sunmaya hazırlanıyor ve hikayenin derinliğini artırıyor.

Mert Ramazan Demir: Osman

Osman Lizge Cömert: Bahar

Bahar Batuhan Bozkurt Yüzügüleç: Hasan

Hasan Şebnem Bozoklu: Döne

Döne İrem Sak: Yeter

Yeter Serpil Gül: Beyaz

Beyaz Deniz Celiloğlu: Resul

Resul Umut Kurt: Ramo

Ramo Şirin Sultan Şaldamlı: Fatma

Fatma Güneş Sayın: Hatice

Hatice Begüm Akkaya: Dilan

Dilan Ilgım İpekçi: Elvan

Elvan Meriç Rakalar: Müslüm

Müslüm Özgür Daniel Foster: Murtaza

Murtaza Kayra Zapçı: Gülşen

Gülşen Esra Ünnü: Filiz

Filiz Kemal Burak Alper: Cevri

Susuz Yaz Konusu

Susuz Yaz, 1970'ler Adana'sının Çarlak köyünde geçen, aşk, toprak ve su mücadelesi ekseninde şekillenen çarpıcı bir dramı ele alıyor. Osman ve abisi Hasan'ın geçim derdi, Osman'ın Bahar'a olan büyük aşkıyla karmaşık bir hal alır ve bu durum, iki kardeş arasındaki ilişkileri derinden sarsar.

Topraklarını ekip biçerek hayatlarını sürdüren Osman ve Hasan kardeşlerin dünyası, Osman'ın Bahar'a duyduğu büyük aşkla sarsılır. Osman, Bahar'la yeni bir hayat kurma hayalleri kurarken, abisi Hasan'ın gizli hesapları ve köydeki su ile toprak paylaşımı üzerinden büyüyen anlaşmazlıklar, iki kardeşin kaderini derinden etkileyecek olaylara yol açar. Bu gerilim dolu süreç, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek ve dönemin toplumsal yapısını da gözler önüne serecek.