Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ay Yapım imzalı Susuz Yaz dizisinin çekimleri resmen başladı. Ünlü yazar Necati Cumalı'nın aynı adlı klasik eserinden televizyona uyarlanan dizi, 1970'lerin Adana'sında geçen etkileyici ve dramatik bir hikayeyi konu alıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal'ın oturduğu yapımın senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor. Dizi, aşk, toprak ve su mücadelesi gibi evrensel temaları işleyerek izleyicileri derinden etkilemeyi hedefliyor.
Susuz Yaz Dizisi Nerede Çekiliyor?
Merakla beklenen Susuz Yaz dizisinin çekimleri, hikayenin ana mekanı olan Adana'da başladı. 1970'li yılların atmosferini yansıtacak olan yapım, özellikle Adana'nın Çarlak köyünde ve çevresindeki doğal mekanlarda hayat buluyor. Dizinin görsel zenginliği, dönemin ruhunu ekrana taşımak için özel olarak tasarlandı.
Susuz Yaz Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri
Dönem dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda birçok başarılı isim yer alıyor. Başrolleri Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar) ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan) paylaşıyor. Deneyimli ve genç yeteneklerin bir araya geldiği kadro, izleyicilere unutulmaz performanslar sunmaya hazırlanıyor ve hikayenin derinliğini artırıyor.
- Mert Ramazan Demir: Osman
- Lizge Cömert: Bahar
- Batuhan Bozkurt Yüzügüleç: Hasan
- Şebnem Bozoklu: Döne
- İrem Sak: Yeter
- Serpil Gül: Beyaz
- Deniz Celiloğlu: Resul
- Umut Kurt: Ramo
- Şirin Sultan Şaldamlı: Fatma
- Güneş Sayın: Hatice
- Begüm Akkaya: Dilan
- Ilgım İpekçi: Elvan
- Meriç Rakalar: Müslüm
- Özgür Daniel Foster: Murtaza
- Kayra Zapçı: Gülşen
- Esra Ünnü: Filiz
- Kemal Burak Alper: Cevri
Susuz Yaz Konusu
Susuz Yaz, 1970'ler Adana'sının Çarlak köyünde geçen, aşk, toprak ve su mücadelesi ekseninde şekillenen çarpıcı bir dramı ele alıyor. Osman ve abisi Hasan'ın geçim derdi, Osman'ın Bahar'a olan büyük aşkıyla karmaşık bir hal alır ve bu durum, iki kardeş arasındaki ilişkileri derinden sarsar.
Topraklarını ekip biçerek hayatlarını sürdüren Osman ve Hasan kardeşlerin dünyası, Osman'ın Bahar'a duyduğu büyük aşkla sarsılır. Osman, Bahar'la yeni bir hayat kurma hayalleri kurarken, abisi Hasan'ın gizli hesapları ve köydeki su ile toprak paylaşımı üzerinden büyüyen anlaşmazlıklar, iki kardeşin kaderini derinden etkileyecek olaylara yol açar. Bu gerilim dolu süreç, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek ve dönemin toplumsal yapısını da gözler önüne serecek.
Yorum Yap