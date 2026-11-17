Türkiye pazarındaki operasyonlarını hız kesmeden genişletmeye devam eden elektrikli araç üreticisi Tesla, geçtiğimiz haftalarda hayata geçirdiği Sertifikalı İkinci El ve Takas programlarıyla büyük ses getirmişti. Kullanıcıların, uzman teknisyenler tarafından titizlikle kontrol edilen ve belirli standartları karşılayan kullanılmış Tesla araçları doğrudan şirketten güvenle satın alabilmesini sağlayan bu yenilikçi sistem, kısa süre içinde sistemde yaşanan büyük bir fiyatlandırma skandalıyla sarsıldı. Çevrimiçi envanterde listelenen bazı araçların fiyatlarının yanlış girilmesi, binlerce otomobil meraklısını ve potansiyel alıcıyı harekete geçirdi.

Sıfır kilometre Model Y Standard Range modelinin Türkiye'deki resmi satış fiyatı 2 milyon 474 bin 985 TL seviyesindeyken, ikinci el sisteminde aynı araç grubunun 1 milyon 760 bin TL gibi oldukça düşük bir rakamdan listelenmesi kısa sürede sosyal medyanın ve otomobil forumlarının en çok konuşulan konusu haline geldi. Bu devasa fiyat farkını ve cazip fırsatı gören çok sayıda dikkatli kullanıcı, vakit kaybetmeden çevrimiçi sistem üzerinden sipariş oluşturarak kapora ödemesini gerçekleştirdi. Ancak bu sevinç çok uzun sürmedi; kısa süre içerisinde fiyatların sisteme hatalı bir şekilde girildiği ve onaylanan tüm bu siparişlerin tek tek iptal edileceği yönündeki bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden Selçuk Maz ve diğer sektör takipçileri tarafından paylaşılan kulis bilgilerine göre, yaşanan bu hatanın Tesla'nın yurt dışındaki ana merkezinden kaynaklandığı anlaşıldı. Şirket merkezinin, hatalı fiyatlandırma üzerinden sipariş oluşturan müşterilerin yatırdıkları kaporaları eksiksiz bir şekilde iade ederek siparişleri sonlandırma kararı aldığı netleşti. Bu iddiaları doğrulayan en somut gelişme ise doğrudan müşterilerin elektronik posta adreslerine gönderilen resmi sipariş iptal bildirimleri oldu.

Tesla tarafından müşterilere iletilen bilgilendirme mesajlarında, kabul edilen Motorlu Araç Satış Sözleşmesi'nin ‘durdurma ve iptal’ hükümlerine açıkça atıfta bulunuldu. Şirket, sistemde belirgin bir fiyatlandırma hatası tespit edilmesi durumunda sözleşmeden tek taraflı olarak dönme ve ödenen sipariş ücretinin tamamını iade etme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Bu hukuki kapsam doğrultusunda ilgili tüm satış sözleşmelerinin iptal edildiği ve siparişlerin sonlandırıldığı müşterilere resmi olarak bildirildi. Binlerce liralık kâr beklentisiyle araç sahibi olmayı hayal eden pek çok alıcı, gelen bu iptal mesajlarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Öte yandan Tesla'nın Türkiye'de sunduğu Sertifikalı İkinci El programı, normal şartlarda 150 bin kilometrenin altındaki araçları kapsıyor ve uzman teknisyenler tarafından yenilenerek ek 1 yıl veya 20 bin kilometre garantiyle satışa sunuluyor. Şirketin Kasım 2026 dönemi sıfır kilometre fiyatları Standard Range için 2.474.985 TL'den başlarken, yaşanan bu fiyat hatası krizi kısa süreli de olsa otomobil pazarında adeta deprem etkisi yarattı.