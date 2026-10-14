Survivor 2027’de Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken yeniden izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni formatta iki eski şampiyon, gönüllü yarışmacılardan oluşacak takımlara kaptanlık yapacak. Büyük ödül ise kaptanlara değil, yarışmayı kazanan gönüllüye verilecek. İşte iki takımın karşılaşacağı yeni sezonda açıklanan görevler, 10 milyon TL’lik ödül ve henüz yanıtlanmayan sorular hakkındaki ayrıntılar.

Survivor 2027’nin yeni formatında Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken takım kaptanı olacak. Acun Ilıcalı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre gönüllü yarışmacılar, iki eski şampiyonun liderliğindeki takımlarda mücadele edecek. Sezonun büyük ödülü ise 10 milyon TL olarak duyuruldu.

Yeni düzenin açıklanmasıyla birlikte Turabi ve Ogeday’ın yarışmaya hangi görevle döneceği de netleşti. İki isim, geçmiş sezonlarda olduğu gibi kendi şampiyonlukları için yarışan adaylar olarak değil, takımların kaptanları olarak duyuruldu. Ilıcalı’nın açıklamasında özellikle vurguladığı ayrıntı ise para ödülünün gönüllü yarışmacıya verilecek olmasıydı.

Turabi ve Ogeday’ın yeni sezondaki görevi ne?

Acun Ilıcalı, yeni sezonu iki kaptan ve iki yeni takım üzerine kurduklarını açıkladı. Kaptanlık görevini üstlenecek isimler olarak Turabi ve Ogeday’ı duyuran Ilıcalı, iki takımın birbirine karşı mücadele edeceğini belirtti.

Turabi’nin takımı ile Ogeday’ın takımı karşı karşıya gelecek. Yarışmaya katılacak gönüllüler, bu iki takımda yer alacak. Açıklanan formatın merkezinde eski şampiyonların kaptanlığı ve yeni yarışmacıların mücadelesi bulunuyor.

Bununla birlikte kaptanlığın bütün yetkileri henüz açıklanmış değil. Yarışmacıların takımlara nasıl dağıtılacağı, kaptanların seçim sürecinde hangi kararları vereceği ve oyunlar sırasında nasıl görev alacağı konusunda duyuruda ayrıntılı bir kural listesi bulunmuyor. Bu nedenle kaptanlık görevinin kapsamı, yeni sezonla ilgili sonraki açıklamalarla netleşecek.

İki kaptanın da iki Survivor şampiyonluğu var

Turabi Çamkıran, 2014 ve 2015 sezonlarında üst üste şampiyonluk kazandı. Ogeday Girişken ise 2017’deki birinciliğinin ardından 2024 All Star sezonunda yeniden şampiyon oldu. Böylece iki kaptan da Survivor’a iki şampiyonlukla dönüyor.

Yeni sezonda bu geçmiş başarılar, kaptan olarak üstlenecekleri görevle birlikte gündeme geliyor. Ancak daha önce kazandıkları kupalar, Survivor 2027’nin para ödülünü alacakları anlamına gelmiyor. Ilıcalı’nın açıklaması, kaptanların görevi ile gönüllü yarışmacıların şampiyonluk hedefini ayrı biçimde tanımlıyor.

Turabi ve Ogeday’ın dönüşü bu nedenle iki eski şampiyonun yeniden aynı kupaya aday olması şeklinde duyurulmadı. Yeni formatta onların adı takımların başında yer alırken sezonun kazananı gönüllüler arasından çıkacak.

Survivor 2027’de 10 milyon TL’yi kim alacak?

Yeni sezon için açıklanan büyük ödül 10 milyon TL. Acun Ilıcalı, kaptanların takımlara liderlik edeceğini ancak ödülü gönüllülerin kazanacağını belirtti. Buna göre sezon sonunda şampiyon olan gönüllü yarışmacı, büyük para ödülünün sahibi olacak.

Bu açıklama, ödülün Turabi ve Ogeday arasında paylaşılacağı veya kazanan takımın bütün üyelerine dağıtılacağı yönünde bir bilgi içermiyor. Duyurulan tutar, Survivor’ı kazanacak yarışmacı için belirtiliyor. Takım mücadelesinin sonunda bireysel şampiyonun hangi aşamalarla belirleneceği ise ayrıntılı olarak açıklanmadı.

Turabi ve Ogeday’ın takımlarında kimler olacak?

Yeni formatta takımların gönüllü yarışmacılardan oluşacağı duyuruldu. Ancak format açıklamasında iki takımın kesin yarışmacı listeleri paylaşılmadı. Dolayısıyla hangi adayın Turabi’nin, hangi adayın Ogeday’ın takımında yer alacağı henüz bu duyurudan öğrenilemiyor.

Kaptan isimlerinin açıklanmasıyla yarışmacı kadrosunun kesinleşmesi aynı aşama değil. Şu an duyurulan temel yapı, iki eski şampiyonun yöneteceği iki yeni takım. Takım üyelerinin isimleri ve dağılımı için kadro açıklamalarının beklenmesi gerekiyor.

Aynı şekilde kaptanların parkurlarda bizzat yarışıp yarışmayacağı konusunda da yalnızca kaptanlık duyurusundan kesin bir sonuç çıkarılamıyor. Oyunlara katılım biçimleri, eleme düzeni ve kaptanların sezon boyunca sahip olacağı yetkiler, formatın açıklanmayı bekleyen ayrıntıları arasında bulunuyor.

Survivor 2027 ne zaman başlayacak?

Yeni sezon için 1 Ocak 2027 tarihi gündemde. Ancak başlangıç tarihine ilişkin haberlerde kesinlik açısından farklı ifadeler kullanılıyor. Türkiye Gazetesi, bu tarihin beklendiğini aktarırken yeni format duyurusunda esas olarak kaptanlar ve büyük ödül öne çıkıyor.

Survivor 2027 hazırlıklarında şimdilik açıklanan en belirgin değişiklik, Turabi ve Ogeday’ın kaptan olarak geri dönmesi. Gönüllülerin oluşturacağı iki takımın kadroları ve ayrıntılı yarışma kuralları açıklandığında, eski şampiyonların yeni sezondaki görevlerinin nasıl uygulanacağı da ortaya çıkacak.