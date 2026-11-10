UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Belçika ile karşı karşıya geliyor. İzmir'de oynanacak bu dev mücadelenin ne zaman, saat kaçta başlayacağı, maçın yayın kanalı ve şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte kritik maça dair tüm detaylar...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup beşinci maçında dünya futbolunun önde gelen ekiplerinden Belçika ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Grup aşamasında üst sıraları hedefleyen ve üst lige yükselme iddiasını sürdürmek isteyen ay-yıldızlı ekibimizin bu zorlu mücadelesi öncesinde tüm futbolseverlerin gözü maç gününe ve yayın detaylarına çevrilmiş durumda. Gruplardaki puan mücadelesi açısından büyük bir kritik öneme sahip olan bu randevu, Ege'nin incisi İzmir'de futbol sevgisiyle birleşecek.

Tüm ülkenin tek yürek olacağı bu özel karşılaşma öncesinde A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlar da stadı doldurmak ve ekran başından ay-yıldızlı takıma destek vermek için sabırsızlanıyor.

Türkiye – Belçika Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta Başlayacak?

Milli heyecanı doyasıya yaşamak isteyen sporseverlerin en çok araştırdığı konuların başında karşılaşmanın tarihi ve başlama saati geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA tarafından ilan edilen takvime göre, Türkiye ile Belçika arasındaki kritik mücadele 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak.

Futbol severlerin ekrana kilitleneceği bu büyük randevunun başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi. Akşam kuşağında başlayacak olan karşılaşma, tüm Türkiye'ye büyük bir milli maç heyecanı yaşatacak.

Karşılaşma Hangi Kanalda Yayınlanacak, Şifresiz mi?

A Milli Takımımızın uluslararası arenadaki bu önemli mücadelesini canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar için sevindirici haber geldi. Türkiye – Belçika UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Herhangi bir şifreli platform üyelik zorunluluğu bulunmadan, televizyonu başındaki milyonlarca vatandaşımız ay-yıldızlıların Belçika karşısındaki zafer mücadelesini açık yayın üzerinden rahatlıkla izleyebilecek. ATV yayın ekibi maç öncesi özel analizler, saha içi canlı bağlantılar ve maç sonrası değerlendirmelerle futbol coşkusunu evlere taşıyacak.

Dev Maç Nerede Oynanacak? İzmir Ev Sahipliği Yapıyor

Ay-yıldızlı ekibimizin Belçika’yı konuk edeceği bu özel karşılaşmanın oynanacağı şehir ve stadyum da netleşti. Mücadeleye İzmir’in modern spor tesislerinden biri olan Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İzmirli futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen müsabakada tribünlerin tamamen dolması ve A Milli Takımımıza 90 dakika boyunca coşkulu bir taraftar desteği sağlanması hedefleniyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nun büyüleyici atmosferi altında oynanacak mücadele, milli takımımızın gruptaki kaderini doğrudan etkileyecek.

Uluslar Ligi 5. Maçında Hedef Mutlak Galibiyet

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki 5. karşılaşmasında Belçika karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Gruptan çıkma mücadelesinde puan kaybetmek istemeyen ekibimiz, seyirci avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Belçika karşılaşmasının ardından milli aradaki gruptaki son maçına çıkacak olan ay-yıldızlılar, 15 Kasım 2026 Pazar günü deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu nedenle Belçika karşısında alınacak olumlu bir sonuç, Fransa maçı öncesinde takıma hem moral hem de puan avantajı kazandıracak.