UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ve A Milli Futbol Takımımız ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Fransa'da Kylian Mbappe belirsizliği yaşanıyor. İtalya karşılaşması öncesindeki son takım antrenmanına katılmayan ve sağlık ekibi gözetiminde tedavi altına alınan dünyaca ünlü yıldızın, 15 Kasım Pazar günü Türkiye'ye karşı forma giyip giyemeyeceği merakla bekleniyor.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik grup maçları öncesinde Avrupa futbolunun devlerinden Fransa Milli Takımı'nda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Grupta önce İtalya ile ardından ise A Milli Futbol Takımımız ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Fransız ekibinde, takımın en büyük hücum silahı ve kaptanı Kylian Mbappe'nin sağlık durumu teknik heyeti endişelendirmeye başladı. Milli takım kampından sızan son haberler, hem Fransız futbol kamuoyunda hem de ay-yıldızlı taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırdı.

Son Antrenmanda Yer Almadı, Tedaviye Alındı

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'in paylaştığı bilgilere göre, İspanya La Liga devi Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, İtalya müsabakası öncesinde gerçekleştirilen son taktik antrenmanda sahaya çıkmadı. Takım arkadaşları saha çalışması yaparken 27 yaşındaki süperstarın sağlık ekibinin gözetiminde bireysel olarak salonda çalıştığı ve özel tedavi gördüğü öğrenildi. Yıldız oyuncunun arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle riske edilmediği ifade edilirken, Fransa Futbol Federasyonu cephesinden henüz sakatlığın boyutuna dair resmi bir tıbbi açıklama yapılmadı.

İtalya Karşısında Sahada Olması Beklenmiyor

Fransa Milli Takımı'nın kaptanlık pazubandını taşıyan Kylian Mbappe'nin, 12 Kasım Perşembe günü İtalya ile oynanacak zorlu mücadelede forma giyme ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Teknik heyetin, yoğun maç takvimi içerisinde yıldız futbolcunun mevcut fiziksel probleminin daha ciddi bir sakatlığa dönüşmesini engellemek adına son derece temkinli bir yol izlediği kaydedildi. Kadroda halihazırda Marcus Thuram ve Aurelien Tchouameni gibi önemli isimlerin sakatlıkları nedeniyle yer almaması, Fransız ekibinin hücum ve orta saha kurgusundaki sıkıntıları daha da derinleştirdi.

15 Kasım'daki Türkiye Maçı Öncesi Gözler Sağlık Kontrolünde

Futbolseverlerin asıl merak ettiği konu ise Kylian Mbappe'nin 15 Kasım Pazar günü A Milli Futbol Takımımız ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi mücadelesine yetişip yetişemeyeceği. Fransa'nın hücum organizasyonlarında kilit rol üstlenen ve süratiyle rakip savunmaların korkulu rüyası olan golcü oyuncunun Türkiye karşısındaki durumu, önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ve MR sonuçlarının ardından kesinlik kazanacak.

Fransa teknik heyetinin, İtalya maçının ardından yıldız oyuncuyu yeniden saha testinden geçireceği ve ağrılarının tamamen dinmesi halinde ay-yıldızlı ekibimize karşı kadroya dahil edeceği öğrenildi. Ancak olası bir risk görülmesi durumunda Mbappe'nin Türkiye maçında da dinlendirilmesi güçlü bir senaryo olarak masada duruyor.