Altındağ Belediyesi tarafından Altınköy Açık Hava Müzesi'nde başlatılan geleneksel zanaatkarlar buluşması, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ustaları başkentte bir araya getiriyor. On sekiz Ekim tarihine kadar devam edecek etkinliklerde çömlek, cam sanatı ve kır yama gibi pek çok el sanatlı eser ve atölye çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Ankara'nın kültürel ve turistik simgelerinden biri olan Altınköy Açık Hava Müzesi, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla son derece kapsamlı bir etkinlik programına ev sahipliği yapıyor. Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen bu özel buluşma, Türkiye'nin farklı illerinden gelen alanında uzman zanaatkar ustaları başkentte bir araya getiriyor.

Altı Ekim tarihinde kapılarını açan ve on sekiz Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan etkinlikler, her gün saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Tarihi ve doğayı bir arada sunan müzenin özgün atmosferinde düzenlenen bu buluşma, sanata ve kültürel mirasa ilgi duyan ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Geleneksel değerlerin canlandırılması ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yeniden hatırlatılması açısından büyük bir önem taşıyan organizasyon, başkentin sosyal ve kültürel hayatına hareketlilik kazandırıyor.

Türkiye'nin Dört Bir Yanından Gelen Ustalar ve Eşsiz Sanat Dalları

Etkinlik kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Altınköy'e gelen birbirinden kıymetli zanaatkar ustalar, kendi alanlarındaki maharetlerini ziyaretçilerle paylaşıyor. Programda yer alan ustalar ve icra ettikleri geleneksel sanat dalları geniş bir yelpazeyi oluşturuyor.

Konya'dan katılım sağlayan Mehmet Gürpınar çömlek yapımındaki ustalığını sergilerken, İstanbul'dan gelen Cezayir Yurdakul Osmanlı Beykoz cam sanatının inceliklerini ziyaretçilere aktarıyor.

Yine İstanbul'dan gelen Çiğdem Yurdakul kırkyama sanatının geleneksel örneklerini sergilerken,

Muğla'dan katılan Mehmet Bostancı mozaik sanatındaki eserleriyle göz dolduruyor.

Malatya'dan gelen Ali Güler otantik takı tasarımı alanındaki çalışmalarını sunarken, Ankara'yı temsilen katılan Ebrar Mehtap Yaprak ise minyatür sanat ve diorama dalındaki eserleriyle programa katkı sağlıyor.

Ziyaretçiler, bu eşsiz sanat dallarını yakından inceleme ve ustalarıyla birebir sohbet etme fırsatı buluyor.

Hafta Sonu Workshop Etkinlikleri ile Uygulamalı Deneyim

Geleneksel zanaatların yalnızca sergilenmekle kalmayıp uygulamalı olarak da deneyimlenmesini sağlayan program, özellikle hafta sonları düzenlenen özel etkinliklerle zenginleştiriliyor.

Her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilen workshop etkinlikleri, ziyaretçilere aktif bir katılım imkanı sunuyor. Bu atölye çalışmalarına katılan vatandaşlar, ustaların gözetiminde el sanatlarının üretim süreçlerini yakından gözlemleme ve bizzat deneme şansı elde ediyor.

Özellikle çocukların ve gençlerin el sanatlarına olan ilgisini artırmayı hedefleyen bu interaktif çalışmalar, kültürel mirasın teoriden pratiğe aktarılmasında köprü görevi üstleniyor. Ziyaretçiler, ustaların yıllara dayanan tecrübelerini dinlerken aynı zamanda sanatsal üretim süreçlerinin heyecanını yerinde yaşama imkanı buluyor.

Kültürel Mirasın Geleceğe Aktarılmasında Altınköy'ün Rolü

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin öncülüğünde hayata geçirilen ve sürdürülen bu tür kültürel projeler, yerel değerlerin korunması ve yaşatılması açısından örnek teşkil ediyor. "Geleneğe ve geleceğe dair ne varsa, hepsi Altınköy'de" sloganıyla yürütülen çalışmalar, başkent sakinlerine hem nostaljik bir yolculuk hem de eğitici bir deneyim vadediyor.

Açık hava müzesinin mimari dokusuyla mükemmel bir uyum sergileyen zanaatkâr buluşmaları, modern şehir yaşamının koşturmacasından uzaklaşmak isteyenler için sakin ve öğretici bir sığınak oluşturuyor. On sekiz Ekim tarihine kadar devam edecek olan bu özel etkinlikler serisi, başkentte sanat dolu anlar geçirmek isteyen tüm vatandaşları Altınköy Açık Hava Müzesi'ne davet ediyor.