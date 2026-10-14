Başkent Ankara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi ve idari merkezi haline gelmesinin 103’üncü yıl dönümü, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan özel etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Altındağ Belediyesi, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü unutulmaz kılmak amacıyla anlamlı bir sanat buluşmasına imza attı. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından organize edilen "Ankara Şiirleri" programı, izleyicilere duygu fırtınası estirdi.

Tarihin ve hafızanın en önemli simge mekanlarından biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen şiir dinletisi, başkentin köklü geçmişine ve Milli Mücadele yıllarının kahramanlık destanına ışık tuttu. Altındağlı gençlerin aktif olarak görev aldığı etkinlikte, Ankara'nın tarihi misyonu sanatın birleştirici gücüyle harmanlandı.

Ulucanlar'da Milli Mücadele Ruhu Yankılandı

13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye'nin başkenti ilan edilen Ankara'nın bu tarihi unvanı verilişinin 103. yılı, Altındağ'da büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sinema Salonu'nda düzenlenen programda sahne alan gençler, dünden bugüne Ankara'yı anlatan birbirinden kıymetli eserleri seslendirdi.

Program boyunca okunan şiirlerde sadece başkentin modern yüzü değil, aynı zamanda Milli Mücadele döneminde üstlendiği stratejik rol ve kahraman Anadolu insanının direniş ruhu da vurgulandı. Gençlerin sesinden yükselen "Ankara Kalesi", "Ankara Marşı" ve "Başkent Ankara" temalı eserler, salonda bulunan davetlilere köklerine bağlılık hissini yeniden yaşattı. Salonu dolduran vatandaşlar, gençlerin performansını uzun süre ayakta alkışladı.

Dr. Veysel Tiryaki: "Tarihi ve Değerleri Geleceğe Taşıyoruz"

Programın onur konuğu olarak gençlerle bir araya gelen Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Ankara'nın sadece bir idari merkez olmadığını, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin ve Cumhuriyet'in en güçlü temellerinden birini oluşturduğunu belirtti.

Başkan Veysel Tiryaki, gençlerin sanatla ve tarihle iç içe yetişmesinin belediyecilik anlayışlarındaki önceliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Ankara, köklü tarihi ve Milli Mücadele'deki hayati rolüyle milletimizin hafızasında çok özel bir konuma sahiptir. Bizler bu kıymetli tarihi, kültürü ve manevi değerleri yeni nesillere aktarmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Altındağlı gençlerimizin şiirler aracılığıyla başkentimize duydukları sevgiyi, bağlılığı bu şekilde dile getirmeleri bizler için son derece kıymetlidir. Altındağ Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman sanatla, kültürle ve tarihimizle iç içe yetişmelerini önemsiyoruz. Ankara'nın başkent oluşunun 103’üncü yıl dönümünü gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kültür ve Sanatın Buluşma Noktası Altındağ

Altındağ Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen bu tür kültürel faaliyetler, gençlerin hem sanatsal becerilerini sergilemesine zemin hazırlıyor hem de toplumsal hafızanın dinamik kalmasını sağlıyor. Tarihi atmosferiyle binlerce vatandaşı ağırlayan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, bu kez başkentin doğum gününü kutlayan gençlerin sesine ev sahipliği yaparak unutulmaz bir hatıraya imza attı. Başkent genelinde yankı uyandıran bu anlamlı şiir dinletisi, Ankara sevgisinin genç kuşaklar tarafından ne kadar büyük bir aidiyetle sahiplenildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.