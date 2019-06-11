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- 11 Haziran 2019

Gölbaşı Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, kız çocuğu cesedi bulundu.

Gölbaşı Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, kız çocuğu cesedi bulundu.

Mogan Gölü'nde öğleden sonra suyun yüzeyinde ceset görenler, polise haber verdi. Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedi gölden çıkardı. 14-15 yaşlarında kız çocuğuna ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Gölbaşı Mogan Gölü'nde bulunan çocuk cesediinceleme için Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceset, göl çevresinde yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mogan Gölü'nde bulunan ceset, liseli Adalet'in çıktı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde bulunan cansız bedenin, lise öğrencisi Adalet Ş.'ye (14) ait olduğu belirlendi. Cep telefonunda intihar notu bulunan ve göle atlayarak, yaşamına son verdiği tahmin edilen Adalet Ş., gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mogan Gölü yüzeyinde çevredekilerce dün akşam saatlerinde görülen ceset, polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Hastane morguna götürülen cesedin, anadolu lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Adalet Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Adalet Ş.'nin yapılan otopsisinde, vücudunda yara izine rastlanmadı. Adalet Ş.'nin montu, telefonu ve kişisel eşyaları ise göl kenarında bulundu. Adalet Ş.'nin telefonunda yapılan incelemede, intihar notu olduğu görüldü. Adalet Ş.'nin, dün öğleden sonra, Mogan Gölü kenarında gezintiye çıktığı, bir süre sonra da montunu çıkarıp, suya atladığı ileri sürüldü. Adalet Ş.'nin ailesinin, ders notları kötü olan kızlarına, "Sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz" dediği iddiası, sosyal medyada yer aldı. Adalet Ş.'nin yakınları ise bu iddianın doğru olmadığını söyledi.

Adalet Ş. için bugün Karagedik Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Adalet'in babası Raşit Ş., ağabeyi Ahmet Ş. taziyeleri kabul etti. Cenazeye kızın yakınları ve çok sayıda kişi de katıldı. Adalet Ş.'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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