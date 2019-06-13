Binali Yıldırım İstanbul'da Süper Mario Oldu “Süper Ali” Oyunu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, bir dönemin en çok sevilen ve tüm dünyada efsane haline gelen Süper Mario oldu. 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı olan Binali Yıldırım’ın efsane atari oyunu Süper Mario olduğu video, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Binali Yıldırım’ın bu videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, pek çok internet kullanıcısı da böyle bir oyunu oynamak istediklerini dile getirerek oyun videosuna yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal medyanın gündemine Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım damga vurdu. Binali Yıldırım için hazırlanan özel animasyon videosunda, ünlü siyasetçi, bir dönemin en çok sevilen ve tüm dünyada geniş kitleler tarafından oynanan Süper Mario oyunundaki Mario karakteri oldu. Kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutulan ve paylaşım rekorları kıran animasyon videosu hakkında Binali Yıldırım da açıklamalarda bulundu.

Kendisi için hazırlanan Süper Ali videosu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, kendisinin bulunduğu animasyon videosuna karşı gösterilen ilgiden ve bu videonun büyük beğeni toplamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden bu videoyu paylaşan İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Süper olan sizlersiniz sevgili gençler, emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanarak bu videoya gelen tepkilerden memnuniyet duyduğunu belirtti.

“Süper Ali” adıyla paylaşılan videoda Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın efsane atari oyunu Süper Mario olduğu görüldü. Süper Ali’nin oyunda ilk olarak İDO kurumunun binasını ve deniz ulaşım taşıtlarını geliştirdiği görüldü. Daha sonra siyasi kariyerine yönelik logolar toplayan Süper Ali, Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı logolarını üste çıkardı.

İlk bölümde AK Parti bayrağına ulaşmasıyla ikinci bölüme geçen Süper Ali, oyunun bu bölümünde duble yol, yüksek hızlı tren ve havaalanını kullandı. Bölümün sonuna doğru Marmaray ve 3. Köprü’yü kullanan Süper Ali, otomobil ile Avrasya Tüneli’nden geçti. Daha sonra uçağa atlayarak İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Süper Ali AKP Genel Başkanı ve Başbakan logolarını da topladı.

Oyunun üçüncü bölümünde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nden geçerek tank ve savaş uçağını saf dışı bırakan Süper Ali, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını işaretledi. Son haritaya Meclis Başkanı logosuyla devam eden Süper Ali, rakibi Ekrem İmamoğlu’nu geride bırakarak İBB bayrağına ulaşmasının ardından oyunu bitirdi.