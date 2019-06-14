Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu, ANKARA Başkentte sağanak ve dolu haberleri, Ankara'yı hem dolu hem yağış vurdu şok görüntüler.
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da, aniden bastıran ve 10 dakika süren şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış doluya da dönüşürken, yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.
Çankaya ilçesinde saat 15.00'te etkili olan sağanak, 10 dakika sonra doluya dönüştü. Şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle döndü.
Dolu yağarken, özellikle Anadolu Bulvarı'nda giden sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, doluda hasar görmemesi için araçlarını üst geçidin altında durdurdu. Belediye ekipleri, su birikintisinin meydana geldiği yerlerde çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz