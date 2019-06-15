Tanışmanın Adıdır “Nerelisin Hemşerim”

Herhangi bir Avrupa ülkesinde tesadüfen yan yana gelen iki insanın ilk tanışma cümlesi genellikle “Ne iş yaparsınız?” veya “Mesleğiniz nedir?” gibi bir soru tarzına sahipken, Türkiye’de bu soru tartışmasız olarak “Nerelisiniz?” ya da daha da sık görülen bir biçimiyle “Nerelisin hemşerim” şeklinde ortaya çıkıyor.

Ülkemizde böyle bir soru tarzının oluşmasının ana nedeni, çok eski zamanlardan bu yana gezgin bir halk olmamız olabilir. Ya da başka birileriyle yakınlık kurmamız için toprağa seslenen bir adım atmayı öne çıkarıyor olabiliriz.

Eğer farklı kentlerden veya farklı köylerden geliyorsanız, tanışmanızda muhabbeti devam ettirecek mutlaka “oralı” bir tanıdığınız illa ki bulunur. Bu kimi zaman bir arkadaşınız kimi zaman uzak bir akrabanız veya asker arkadaşınız bile olabilir. Bu sayede laf lafı açar, memleket üzerinden tanışma gerçekleşir ve sohbet giderek koyulaşır.

Ancak öte yandan ülkemizde “Nerelisin Hemşerim?” ile başlayan tanışma ve koyu sohbet içinde mesleğe dair sorular çok ilerleyen muhabbette ortaya çıkar. Trende, otobüste, kahvede ve herhangi yerde bu şekilde gerçekleşip gelişen tanışma faslı, eğer İstanbul veya Ankara gibi büyükşehirlerde yapılıyorsa, sohbette mutlaka bir ayrım yaşanır. Çünkü memleketinin İstanbul olduğunu ifade eden kişiye, karşısındaki yeni tanıştığı kişi hemen “Doğma büyüme mi?” veya “Aslen nerelisin?” sorusunu yöneltir.

Hemşerim Memleket Neresi

Ülkemizdeki tanışma merasimleri bu şekilde başlar. Birbiri ile herhangi bir konu üzerinde iki çift laf edildi mi ardından konu memleketin neresi olduğuna gelir. Özellikle büyükşehirlerde bir araya gelen hemşeriler birbirini buldu mu sohbetin ardı arkası kesilmez. Öte yandan kişinin memleketi sorularak hiç değilse o bölgeyi iyi bilen veya tanıyan birine denk gelmek de mümkün olmaktadır.

Birbirinin memleketi hakkında hiçbir fikre sahip olmayan iki yabancıdan en az birinin mutlaka bir yakını, diğerinin memleketinde ya yaşamıştır, ya bulunmuştur, ya çalışmıştır ya da okumuştur. Bu sebeple laf lafı açar ve memleket üzerinden tanışma gerçekleşir.

Öyle Avrupa ülkelerinde sık görüldüğü gibi meslek veya toplumsal statü üzerinden tanışmalar gerçekleştirilmez bizim ülkemizde. Nitekim bizim ülkemizde tanışmak isteyen kişilerin mesleklerine dair sorular, “Nerelisin Hemşerim?” sorusundan çok çok daha sonra sorulur. Öncelik her zaman topraktan yanadır. Ekmek yenilen yerden yanadır. Bu zeminde kişiler birbirleri arasında tanışıklığa dayanarak samimiyeti daha kolay kurabilme imkanına erişir. Aksi halde sorulacak sorular da biter, konuşma da bir yere kadar gider tıkanır. İşte bu yüzden tanışmanın adıdır “Nerelisin Hemşerim”