Ekrem İmamoğlu ve Binalı Yıldırım'ın Tarihi Buluşması Canlı Yayını

23 Haziran seçimlerine az bir zaman kala AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ortak yayında bir araya geldi. İzlemek İçin;

Tarihi Buluşmadan Satır Başları....

– Biz bu seçime neden gidiyoruz?

Binali Yıldırım: Sizin oylarınız sayılırken birtakım garip işler oldu, şaibe karıştı. Yüksek Seçim Kurulu’nda bütün bu durumu değerlendirerek seçimin sahibi olması sıfatıyla yenilenmesine karar verdi. Bizim tercihimiz seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için çok çabaladık. Ancak CHP bize yardımcı olmadı. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi. O zaman hiç kimsenin kafasında bir tereddüt kalmayacaktı. Bir daha İstanbulluları yormayacaktık.

Ekrem İmamoğlu: Oyların sayılmasını istedik ama CHP istemedi yorumu yanlıştır. 31 Mart gecesini hızlıca hatırlayalım. Öncelikle TV kanallarının bir kısmı yasakları çiğneyerek bir süreç başlattı. Veri alınamama kısmı 12 saate yakın sürdü. Sayın Yıldırım ne olduysa kazandık diye açıklama yaptı. Ne tesadüftür ki o esnada AA yayını kesti. O günün sabahında YSK başkanı süreci sona erdiren açıklamasını yaptı. 29 binden fark indi diyor sayın Yıldırım. 24 bin 057 ilk sayı. 24 bin 057 oyla başlayan süreç 13 bine indi.

Oylar çalındı iddiasında ısrarcı mısınız?



Binali Yıldırım: Evet iddialıyım, oylar sayıldı yüzde 10’u sayıldı, fark 29 binlerden 13 bine düştü. Bu da gösteriyor ki geriye kalan yüzde 90 sayılsa bu seçimin sonucu değişir. Biz oyların tekrar sayılmasını çok istedik.

– Oyları kim çaldı?

Binali Yıldırım: Onu bulacak olan Yüksek Seçim Kurulu.

– 4 pusuladan 1’i neden geçersiz?

Ekrem İmamoğlu: Anadolu Ajansı bu veriyi neden kesti? Sayın Yıldırım’ın tek bir açıklaması yok. Niçin 12 saat veri verilemedi? Maddi hatalardan sonra sayı 20 bine indi. Daha sonra geçersiz oylar sayıldı. Sayı 13 bine indi. Daha sonra sondaj yapıldı. 13 bin 729’a indi. Sondaj yapılan sandıklarda bizim lehimize oy çıktı. Bir zarfta 4 oy var. Muhtarlık seçimi, ilçe belediyesi meclis üyesi seçimi, ilçe belediye başkanlığı seçimi… Şaibe yok. Şaibe bir tek İBB başkanlığında var. Buna hiçkimse inanmaz. İBB seçimleri anamızın ak sütü gibi helaldir. Çaldılar ama bilmiyorum olmaz. İftira var, bu çaldılar lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz? AKP’li sandıkta görev alan kardeşlerime mi söylüyorsunuz? Sandık kurulu başkanlarına mı söylüyorsunuz? YSK’nın raporunda çaldılar yok. Meydanlarda, caminin önünde çaldılar sözü var. Kim çaldı Allah aşkına?

Binali Yıldırım: Olayları çarpıtmanın gereği yok. Ekrem Bey ilk açıklamasını akşam 9’da yaptı. 9 puan öndeyiz dedi. Benim ilk açıklamam 11:25’tir. Eldeki bilgilere göre o zaman biz seçimi kazandık dedik. Bu hata değildi. Kazandığımız eldeki bilgilere göre ortaya çıktı. AA yayını kesti kesmedi benim işim değil. Bizim orda müşahitlerimiz var, onlarla görüşüyoruz. 4 pusula meselesi tamamen bir aldatmacadır. İtiraz edilen İBB başkanlığı. İlçeler için de itiraz var. Maltepe için MHP, Büyükçekmece için AKP, Sancaktepe için de CHP. CHP neden Sancaktepe’ye itiraz etti? İtiraz olan oy pusulası sayılır bu, bu kadar basit bir iştir. İşi çarpıtmanın bir anlamı yok.

Binali Yıldırım: Sayılsaydı seçim bizim lehimize olacaktır. Bizim derdimiz şaibeler ortadan kalksın biz bunu istedik. İstanbul halkını düşünerek istedik. Beklediğimiz anlayışı görmedik 23 Haziran’a gidiyoruz. Söylemlerimizde bir değişiklik yok. Ben baştan beri İstanbul’u konuşuyorum. 31 Mart’tan önce de bunları söylüyordum. Aynen de bunu yaptım. Fakat beka söylemi vardı, sayın Cumhurbaşkanı öndeydi.

Ekrem İmamoğlu: Saat 9’da yaptığım açıklama şudur: Kendimizi mecbur hissettik. AA yüzde 64’te rakibimizi gösteriyor. Yaklaşık bir buçuk saatin üzerinde TV kanalları yasal olmayan yayın yapmıştır. Saat 2:20’de benim açıkladığım veri: 30 bin 86 sandığa göre sonucun değişme şansı kalmamıştır. Daha girilmemiş 100 sandık vardır. İşinize geldiği gibi rakamlarla oynamayın. Yalan ifade hoş bir şey değil. Gerekçeye göre karar veriyor Yüksek Seçim Kurulu. YSK’nın kararında çaldılar yok, sayımla ilgili hiçbir şey yok. Soyadına göre, yüzüne bakıp seçmeni tanıdıklarını söylediler. Bunlara kimse inanmaz. Yenilenen seçim bir demokrasi süreci mücadelesidir. ben seçilmiş belediye başkanıyım. Hakkımızı gasp edenlere, kul hakkı yiyenlere karşı verilen mücadeledir. Geçmişte beka sorunu var diyenler, bu süreçte hiç beka sorunu yok. Konu İstanbul’a döndü. Kul hakkı yenmiştir.