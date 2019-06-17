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Şener Şen'in 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu: İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar

Şener Şen'in 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu: İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar. Göçmenleri iş vaadiyle dolandırıp, 'İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar.