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Galata Kulesi'nin Kızıl Hali

Galata Kulesi'nin Kızıl Hali. İstanbul’un sembol yapılarından Galata Kulesi’nde kızıla bürünen gökyüzüyle oluşan eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.

Galata Kulesi'nin Kızıl Hali

Gün batımında oluşan eşsiz manzara eşliğinde Galata Kulesi havadan görüntülendi. Kızıla bürünen güneşin yüzünü bulutların arasından göstermesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzüyle adeta bütünleşen Haliç de kırmızıya büründü.

Kızıla bürünen gökyüzüyle Galata Kulesi

Birçok fotoğraf sanatçısı o anları Galata Kulesi’nden görüntüledi. Kulenin üzerine konan kuş ise ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. Havadan çekilen gün batımı görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı.

(İHA)

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