6 kaçak yapının yıkımı tamamlandı
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da hafta sonunda 6 kaçak yapı daha yıkıldı.6 kaçak yapının yıkımı tamamlandı.
6 kaçak yapının yıkımı tamamlandı
Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar sonrasında Kapadokya bölgesinde hafta sonunda 6 kaçak yapının yıkımı tamamlandı.
Alınan karar sonrasında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri ve ilgili belediyelerce Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 5, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde ise 1 kaçak yapı yıkıldı.
KAPADOKYA’DA 33 KAÇAK YAPI DAHA YIKILACAK
Hafta sonunda Göreme’de 5, Ortahisar’da 1 kaçak yapının yıkımlarının tamamlanmasının ardından hafta boyunca Avanos ilçesinde 10, Ürgüp ilçesinde 9, Uçhisar’da 2, Ortahisar’da 10, Çavuşin köyünde 2 olmak üzere 33 kaçak yapının yıkımına daha devam edileceği öğrenildi.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz