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Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Chrysler marka antika aracıyla Ferdi Tayfur’un “Mahkumların Duası” isimli şarkısı eşliğinde Ankara yollarında tur attı.
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı
Şoför koltuğuna oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur’un “Mahkumların Duası” isimli şarkısıyla 06 TCD 90 plakalı Chrysler marka antika aracıyla Ankara’nın caddelerinde tur attı.
Bahçeli’nin otomobiliyle kısa süreli seyahati MHP Genel Merkez’inde son buldu.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz