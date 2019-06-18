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Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Chrysler marka antika aracıyla Ferdi Tayfur’un “Mahkumların Duası” isimli şarkısı eşliğinde Ankara yollarında tur attı.

Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı

Şoför koltuğuna oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur’un “Mahkumların Duası” isimli şarkısıyla 06 TCD 90 plakalı Chrysler marka antika aracıyla Ankara’nın caddelerinde tur attı.

Bahçeli’nin otomobiliyle kısa süreli seyahati MHP Genel Merkez’inde son buldu.

(İHA)

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Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı mask
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı mask
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı mask
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı
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