Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 00:40 TSİ

Ağrı’da sel faciası: 4 ölü

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışın ardından oluşan sele kapılan 4 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı’da sel faciası: 4 ölü

Edinilen bilgiye göre, Diyadin ilçesinde etkili olan yağışlı hava sele dönüştü. İlçeye bağlı Göl Mahallesi’nde araziye ot toplamaya çıkan 4 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sele kapılan 4 kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan cenazelerin otopsi için Erzurum adli tıp kurumuna sevk edileceği bildirildi.

(İHA)

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Ağrı’da sel faciası: 4 ölü mask
Ağrı’da sel faciası: 4 ölü
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı mask
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı mask
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı mask
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı
Bugün Neler Yaşandı? 17 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 17 Haziran 2019 Günün Özeti...
Antik kentin sakinleri evlerine geri dönüyor mask
Antik kentin sakinleri evlerine geri dönüyor

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL