Teröristlere korku salan kahraman koruculardan mehter takımı

Yaklaşık 2 ay önce Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Leventoğlu tarafından planlanan mehteran takımı, ilçedeki Müzik Öğretmeni Görkem Gençoğlu tarafından çalıştırılıyor. İlçede görev yapan bin 250 korucu arasından müzik yeteneği olan 18 korucunun gönüllü olarak seçildiği mehteran takımı, önce kullanacakları müzik aletleri ile tanıştı. Daha sonra marşları ezberleyen ekip, son olarak kıyafetleriyle birlikte mini konserler vermeye başladı.

Bölgede bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakam Muhammed Serkan Şahin, amaçlarının 152 yıllık ilçenin farklı etkinliklerle tanıtımını yapmak olduğunu söyledi. Şahin, “Biz Mutki Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak düşündük ki milli birlik ve beraberliğimizi, milli duygularımızı güçlendirmek için böyle bir projeye imza atalım. İlçemizde görev yapan bin 250 korucumuz arasından yetenekli olanları gönüllülük esasına göre davet ettik. Korucularımız arasından yetenekli olan, müziğe ilgisi olanları seçtik.

Onlarda devamlı kırsalda oluyorlar, nöbet tutuyorlar. Araziye gidiyorlar güvenliğimiz için. 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeden çalışıyorlar. Sosyal olarak dinlenebilmeleri, kendi becerilerini gösterebilmeleri ve aynı zamanda ilçemizdeki gençlerimize, gelecek kuşaklara milli duygularımızı, tarihten gelen bizim derin ve güçlü yanımızı göstermek için bunların güçlenmesine ihtiyacımız olduğu için içlerinden 18 gönüllü korucumuzu seçtik” dedi.

Mutki’nin sesini ilerleyen dönemlerde tüm bölgeye yayacaklar

Korucuların önce sesleri, sonra da ses tınıları konusunda bir seçmeye tabi tutulduklarını ifade eden Kaymakam Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milli birlik ve beraberlikle bunlar hem kırsalda nöbet tutup hem de mesailerinden geriye kalan zamanda hocaları ile birlikte kendi bando ekipleriyle çalışma yapıyorlar. Seçmeler, önce sesleri ile başladı. Daha sonra ses tınılarını öğrendiler. Kıyafetlerini aldılar ve bu bölgede ilk defa Mutki korucuları mehter takımını kurduk. İnşallah bundan sonra kendilerini geliştirerek ilerleyecekler ve bu güzel bir başlangıcı milli birlik ve beraberlik duygusunu dalga dalga Mutki’nin sesini ilerleyen dönemlerde tüm bölgeye yayacaklar."

Kaymakam Şahin, henüz 2 aylık bir ekip olmasına karşın birçok yerden davet aldıklarını da belirterek, “Biz kurduk, vatandaşların ilgisine vesile olduk. Çok talep var. Çeşitli programlara çağırıyorlar. Bizde hay hay diyoruz. Kendimizi geliştirelim, olgunlaştıralım. Bitlis sınırları içindeki bütün gösterilere katılacağız. Hatta kendilerini geliştirsinler diye Bosna Hersek’te bir müzik festivaline, daha sonra olursa arkadaşlarımız çalışıyor Güney Kore’de yine bir başka müzik festivaline arkadaşlarımızı gönderip kendilerini geliştirmelerine vesile olacağız. Oradaki diğer gruplardan örnek alsınlar. Biz bu bölgede böyle bir tohumu seçtik. İlerleyen zamanlarda daha güzel daha güçlü olsun, kuşaktan kuşağa tarihimiz, milli bilincimizi unutmayalım diye böyle bir organizasyon yaptık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Mehteran takımını çalıştıran Müzik Öğretmeni Görkem Gençoğlu

Mehteran takımını çalıştıran Müzik Öğretmeni Görkem, Gençoğlu ise “Bitlis’in Mutki ilçesine müzik öğretmeni olarak atanmıştım. Mutki Kaymakamlığı bünyesinde bir mehter takımı kurulacağı söylendi. Mehteran takımını gönüllü olarak çalıştırmak istediğimi söyledim. Kaymakamımız, koruculardan kurulacağını söyledi. İlk başta iki aylık bir çalışmamız oldu. Tabi ilk önce enstrümanları tanıttık. Ritim aletlerini tanıttık. Bu konuda biraz süreç geçirdik. Daha sonra kıyafetlerimiz, enstrümanlarımız, her şeyimiz tamam olduğunda gösterimizi yaptık. Kaymakamımızın bu konuda çok büyük destekleri oldu.

Bağlı bulunduğum kurum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu konuda bana oldukça olanak sağladı. Mehter takımını kurmuş olduk. İlk başlarda zorlandık, ama kaymakamımızın ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün destekleri ile bu zorlukları aştık. Kaymakamımızın destekleri ile arkadaşlarımız nöbete gidip aynı zamanda çalışmalara katıldılar. Onlar için zorlu bir süreçti. Aileleri ile geçirecekleri zamanı çalışarak geçirdiler. Bu konuda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk başta gönüllü olanlarla başladık. Müzik yeteneği olan arkadaşlarımızla devam ettik. Kısa sürede çok büyük bir yol kat ettik. Önümüzdeki günlerde de meyvelerini alacağız” şeklinde konuştu.

Güvenlik korucularından Adnan Akdeniz de iki yıldan beridir Mutki ilçesinde güvenlik koruculuğu görevini yürüttüğünü, bu takımın kurulacağını öğrendiğinde gönüllü olarak geldiğini söyledi. Akdeniz, “Kaymakamımız böyle bir düşünceyi ortaya attığında ben de gönüllü olarak bu takıma katıldım. Bazı arkadaşlarımızın ufak da olsa bir enstrüman geçmişi var.

Hepimiz farklı farklı köylerden geliyoruz. Bölgemizde bir ilk olacağı için gelmek istedik. Bu hem güzel bir duygu hem de ilk olduğu için büyük bir sorumluluk diye düşünüyorum. Bunun bilincindeyiz ve buna göre hareket ediyoruz. Daha yeni bir grubuz. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda muvaffak olacağız. Mehter takımı yüzyıllardır süren bir organizasyon olduğu için bizim adımıza gurur verici bir olay. Bu konuda ailelerimiz için başta mehter pek bilinmeyen bir şeydi. Bu yüzden olumsuz değil de, yabancı baktılar. Biz de yavaş yavaş anlattık. Resimleri ve giydiğimiz kıyafetleri gösterdik. Şu an hepsi olayı gayet iyi idrak ediyorlar” dedi.

(İHA)