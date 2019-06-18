Bugün Neler Yaşandı? 18 Haziran 2019 Günün Özeti...

Bugün Neler Yaşandı? 18 Haziran 2019 Günün Özet Haberleri

Mısır’da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin sabah saatlerinde defnedildiği öğrenildi.

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Tuzla’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Çevik Kuvvet ekipleri ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Özel Harekat polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Satışa hazır hale getirilmiş bir kiloya yakın uyuşturucu madde İstanbul Narkotik ekiplerinin başarılı operasyonuyla ele geçirildi.

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Çin’in Siçuan eyaletinde dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Çin’in güneybatısındaki Siçuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Changning ilçesinde dün yerel saatle 22.55’te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Bakan Selçuk: "55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"

İşsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti.

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Trump: “11 Eylül saldırılarını kimin yaptığını biliyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında 11 Eylül saldırılarının Irak tarafından yapılmadığını söyleyerek, “Başka aktörler vardı ve sanırım bunların kim olduğunu biliyorum” dedi.

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Türkiye’nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Birçok ilde sel ve su baskınlarına neden olan bu durumun hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

(İHA)