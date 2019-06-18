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Selde ölü sayısı 2’ye yükseldi

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası santral borusunun patlaması sonrası oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kaybolurken, kayıp vatandaşlardan Ali Abdullah’ın ardından bir vatandaşın daha cesedine ulaşıldı.